Чому в Тернополі ініціатива щось змінити наштовхнулась на спротив з боку опозиції
Сесія 4 квітня таки зібралась, і народні обранці приступили до роботи. Напередодні, коли пробували скликати сесію, то більшість місцевих обранців вирішили проігнорувати ініціативу, певно ще не все погодили в партійних коалаліціях, чи тих угрупуваннях, які вже «приказали довго жити» але судоми ще не дозволяють сказати, що «упокоїлась з миром».
На розгляд обранців винесли багато питань, які стосувались земельних ділянок і навіть встановлення кіосків. Але зараз мова не про те, кому дали ділянку, а кому не дали, і навіть не про те, кому погодили кіоск, а кому не погодили…
Мова саме про те, чому в Тернополі ініціатива щось змінити наштовхнулась на спротив з боку недолугої опозиції, яка своїми діями не шукає конструктивного вирішення проблем, а підбурює громадян на не обгрунтований спротив.
А тепер по порядку:
1. Говорили на сесії про ремонт дворів і тротуарів. Минаючи технічне обговорення депутатів і фахівців, на сесії мали змогу виступити представники громади Тернополя. Не задоволених і вкрай обурених жителів міста сильно стурбував такий момент, що в інших дворах ремонт вже зробили, а от в їхньому ще є совдепівський порепаний асфальт. Безумовно, всі хочуть пройтись по рівненькому тротуару, поставити свою автівку на екопарковку, але… Але питання в тому, чи можна вирішити цю проблему з ремонтом дворів одночасно у всьому Тернополі? З точки зору здорового глузду, звичайно, такого зробити не можливо. Але ж є графік ремонту, є вже приклади ремонтів (тут є зауваження до виконавців, оскільки перехід від порепаного совдепівського асфальту має відбутись не тільки в дворах, але й у головах виконавців ремонту). До речі, більшість зауважень, про які ми писали стосовно проведених ремонтів, враховані одразу.
2. Питання переходу котелень з газу на торф. Точнісінько така сама ситуація. Тільки но почали говорити про те, що можна зекономити на опаленні, коли котельні перейдуть на торф – відразу вилізли на світ Божий «протестуючі». І не важливо, що кажуть екологи і спеціалісти, котрі досліджували перехід на альтернативне паливо! Головне – є запах і він шкідливий. Крім того, коли привозять торф для котельні, то трохи є пилюка при розвантаженні. Але ж коли ви ставите для себе персонально септик на господарці, то теж не гарантовані від запаху. Проте, він є набагато неприємнішим, але не настільки шкідливим, щоб не відчути переваги. Такі перешкоди від використання торфу можна усунути в процесі запуску. Звичайно, газ по трубах поступає без «шума і пилі», але чи не ті самі тернополяни так бурхливо реагують на кожну цифру в платіжці за газ?
А може це не справа в тернополянах, як громаді? Можливо на сесію прийшли ті, кому роздали «гречку», як на виборах? Зрештою, всього можна сподіватись, адже передсмертні судоми непередбачувані…
Геніальну фразу сказав голова фракції Громадянської позиції Петро Ландяк: «Не треба вірити всім, а особливо міському голові… » Невже депутат кількох каденцій має за ніщо думку виборців? Чи може це чергова спроба озвучити своє ім’я, оскільки більше ніде в міській господарці воно не фігурує.
Так що є над чим подумати тернопільській громаді, а міському голові — сім раз відміряти, перш ніж пропонувати якісь зміни. Всі ж знають давню мудрість, що робить ініціатива з ініціатором…
Як там казав дід Панас?
Повідомляє Бізнес Компаньйон Тернопіль
After all I will be subscribing to your feed and I
hope you write again soon!
Here is my web page: manicure
Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing
very good gains. If you know of any please share.
Thanks!
Also visit my blog post: manicure
It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and aid others like you aided me.
my blog post ... manicure