Чому в Тернополі ініціатива щось змінити наштовхнулась на спротив з боку опозиції

Сесія 4 квітня таки зібралась, і народні обранці приступили до роботи. Напередодні, коли пробували скликати сесію, то більшість місцевих обранців вирішили проігнорувати ініціативу, певно ще не все погодили в партійних коалаліціях, чи тих угрупуваннях, які вже «приказали довго жити» але судоми ще не дозволяють сказати, що «упокоїлась з миром».

На розгляд обранців винесли багато питань, які стосувались земельних ділянок і навіть встановлення кіосків. Але зараз мова не про те, кому дали ділянку, а кому не дали, і навіть не про те, кому погодили кіоск, а кому не погодили…

Мова саме про те, чому в Тернополі ініціатива щось змінити наштовхнулась на спротив з боку недолугої опозиції, яка своїми діями не шукає конструктивного вирішення проблем, а підбурює громадян на не обгрунтований спротив.

А тепер по порядку:

1. Говорили на сесії про ремонт дворів і тротуарів. Минаючи технічне обговорення депутатів і фахівців, на сесії мали змогу виступити представники громади Тернополя. Не задоволених і вкрай обурених жителів міста сильно стурбував такий момент, що в інших дворах ремонт вже зробили, а от в їхньому ще є совдепівський порепаний асфальт. Безумовно, всі хочуть пройтись по рівненькому тротуару, поставити свою автівку на екопарковку, але… Але питання в тому, чи можна вирішити цю проблему з ремонтом дворів одночасно у всьому Тернополі? З точки зору здорового глузду, звичайно, такого зробити не можливо. Але ж є графік ремонту, є вже приклади ремонтів (тут є зауваження до виконавців, оскільки перехід від порепаного совдепівського асфальту має відбутись не тільки в дворах, але й у головах виконавців ремонту). До речі, більшість зауважень, про які ми писали стосовно проведених ремонтів, враховані одразу.

2. Питання переходу котелень з газу на торф. Точнісінько така сама ситуація. Тільки но почали говорити про те, що можна зекономити на опаленні, коли котельні перейдуть на торф – відразу вилізли на світ Божий «протестуючі». І не важливо, що кажуть екологи і спеціалісти, котрі досліджували перехід на альтернативне паливо! Головне – є запах і він шкідливий. Крім того, коли привозять торф для котельні, то трохи є пилюка при розвантаженні. Але ж коли ви ставите для себе персонально септик на господарці, то теж не гарантовані від запаху. Проте, він є набагато неприємнішим, але не настільки шкідливим, щоб не відчути переваги. Такі перешкоди від використання торфу можна усунути в процесі запуску. Звичайно, газ по трубах поступає без «шума і пилі», але чи не ті самі тернополяни так бурхливо реагують на кожну цифру в платіжці за газ?

А може це не справа в тернополянах, як громаді? Можливо на сесію прийшли ті, кому роздали «гречку», як на виборах? Зрештою, всього можна сподіватись, адже передсмертні судоми непередбачувані…

Геніальну фразу сказав голова фракції Громадянської позиції Петро Ландяк: «Не треба вірити всім, а особливо міському голові… » Невже депутат кількох каденцій має за ніщо думку виборців? Чи може це чергова спроба озвучити своє ім’я, оскільки більше ніде в міській господарці воно не фігурує.

Так що є над чим подумати тернопільській громаді, а міському голові — сім раз відміряти, перш ніж пропонувати якісь зміни. Всі ж знають давню мудрість, що робить ініціатива з ініціатором…

Як там казав дід Панас?

Повідомляє Бізнес Компаньйон Тернопіль