ВО «Свобода» з легкістю позбулось трьох тернопільських побратимів

Останні події в житті тернопільського політикуму свідчать про те, що тихі похорони протернопільської більшості перетворились в неабиякий ажіотаж, і тепер ще невідомо чим усе закінчиться.

Річ у тім, що партійне керівництво ВО «Свобода» вирішило забити ще й осиновий кіл в груди бунтівного формування і з легкістю позбулось трьох тернопільських побратимів — 7 квітня пан Кошулинський оголосив про виключення з партії Романа Навроцького, Івана Сороколіта та Ігоря Турського. Варто зазначити, що ця трійця пройшла до сесійної зали міської ради Тернополя саме під прапорами «Свободи».

Основною мотивацією такого вчинку стало те, що ця трійця, за словами Кошулинського, відійшла у своїй риториці і вчинках від лінії партії і перестала дотримуватись заявленої програми. Крім того, на прес-конференції було озвучено, що тепер ці депутати мали б скласти свої мандати.

https://www.youtube.com/watch?v=BxVOIuh-4a8

Як би там не було з партійними «розкладами», але більшість тернополян цікавить міська господарка, а не високі партійні цілі. Громаді набагато цікавіше і зрозуміліше, як працюють їхні обранці, яким вона довірили приймати рішення в сесійній залі від її імені. А ось тут якраз і є кілька важливих питань до роботи опальних депутатів.

Всі троє вже не першу каденцію представляють тернопільські округи в місцевому самоврядуванні і добре засвоїли принципи роботи депутатів на округах і депутатського корпусу в цілому. Тому, теплого місця обранця позбуватись не хочуть.

Що стосується їхньої роботи на округах, то зараз їхні прихильники всіма силами намагаються зробити їх мучениками і чуть не героями міської господарки в плані відстоювання інтересів громади. Але що ж такого вони зробили корисного, чого не спромоглися зробити інші депутати? Тут питання залишається відкритим…

Не будемо брати до уваги ті моменти, коли обранці фотографуються в краватках і лакованих штиблетах на висадці кущів, коли поважно кивають головами під час ремонту двору на окрузі за гроші громади, і коли на Водохреща біжать в трусах до ополонки. Також не варто сильно захоплюватись тим, що деякі навіть їздили в зону АТО і щось туди возили (після цих поїздок вони гучно сипали підслуханими там термінами і вважали себе чуть не героями, хоча возили вони допомогу зібрану не лише ними).

Що ж насправді ці депутати зробили корисного для громади?

Безумовно, перед виборами місцеві ЗМІ рясніли заголовками, як кандидат Іван Сороколіт ремонтував кілька метрів дороги, але передвиборча кампанія завершилась, і завершились трудові подвиги. Хіба що мається на увазі скандальний торговий комплекс на Бродівській, де замість 2 поверхів виросло всі 4, за що жителі сусіднього будинку чомусь уклінно дякували своєму депутату.

Чи взяти, до прикладу, сумнозвісне КП «Тернопіль Інтеравіа». Підприємство займається інформаційними послугами, встановлює камери нагляду по місту і транслює сесії міської та обласної рад. Стосовно трансляцій можна сказати, що в наш час вони далеко не відповідають тим можливостям, які надає сучасна техніка, а в обласній раді директор Іван Сороколіт особисто слідкує за трансляціями.

Що стосується камер, то тут теж особливих здобутків і толку від них нема. Це швидше розважальна захцянка, ніж корисна річ для громади (вандали продовжують нівечити майно громади під самими камерами). Проте, Сороколіт при підтримці деяких своїх колег-депутатів всіма силами намагається пропхати ці «всевидючі ока» ледь не в громадські вбиральні.

Що стосується фінансово аспекту питання, то КП «Тернопіль Інтеравіа» контролює і бере гроші з провайдерів за кожну точку доступу до мережі інтернет в квартирах і офісах, а прибутку показує 10 000 гривень. Причому якісь сумнівні видатки складають майже мільйон гривень…

Що до діяльності двох інших побратимів і тепер вже безпартійних Романа Навроцького і Ігоря Турського, то тут шуму і галасу ще менше.

Крім періодичних скандалів за участі цих депутатів і сказати толком нема що. Ігор Турський, користуючись депутатським мандатом, час від часу лобіює інтереси своєї багаточисельної родини по земельних ділянках, а Роман Навроцький зараз фігурує у дивній справі з новою квартирою.

Останнім серйозним "здобутком" цих депутатів стало те, що коли в сесійній залі вирішувалось найважливіше питання громади про затвердження змін до Генерально плану Тернополя, то ці «мученики» навіть не з’явились на сесію. Може, просто в цей день не вирішувались ті питання, в яких вони були «зацікавлені»? Адже, якщо депутат твердо переконаний, що не слід підтримувати такі «махінації» з забудовою міста, то він іде на сесію і голосує "проти", а не ховається в кущах. Не будемо гадати, чому саме так вони вчинили, але люди в Тернополі не дурні, і самі зроблять висновок, чому наші побратими опинились на шпагаті, і не змогли вирішити розумні вони, чи красиві…

Так що ось такі здобутки обранців, які позиціонують себе, за підтримки своїх прихвостнів, справжніми представниками тернопільської громади. Геніально висловився з цього приводу депутат Андрій Шкула, який всебічно підтримав опальних партійців і заявив, що він знає «з середини» діяльність побратимів на благо громади. Тут навіть не посперечаєшся. Тільки це «з середини» чомусь кардинально відрізняється від того, що люди бачать «ззовні»…

Можливо, саме в цих «діяннях на благо громади» ВО «Свобода» побачила розбіжність з націоналістичною лінією партії і використання депутатського мандата в особистих цілях? Спочатку позбулась цих членів, а потім вимагатиме відкликання цих представників громади.

Олег Жак

P.S. Напевно, справді колишнім партійцям варто довести недолугість рішення партії. В такому випадку вони мали б скласти мандати і піти на наступні вибори без політичних прапорів. А громада Тернополя зробить свій справедливий вибір.

Повідомляє Бізнес Компаньйон Тернопіль