Пікет під стінами Тернопільської міської ради. Свободівці вимагають зрадників позбавити мандатів

Свободівці, перед приміщенням Тернопільської міської ради влаштували пікет з вимогою позбавити мандатів бувших однопартійців Сороколіта, Навроцького та Турського та не впустити даних осіб в приміщення ради.

https://www.youtube.com/watch?v=HLib_D-MEuE

Сьогодні мала відбутись сесія міської ради, але на даний час продовжується протистояння перед стінами ради між прибічниками депутатів екс-свободівців Сороколіта, Навроцького та Турського та партійними активістами Свободи.

Інформує новинний сайт "Тернопіль"