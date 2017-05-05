Грішки великого «люстратора» Деревляного

Перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний, входячи в образ великого «люстратора», часто гостро критикує зловживання столичних можновладців. Однак, перебуваючи біля керма місцевого самоврядування, не від того, щоб самому нехтувати чинне законодавство України. Хоча б взяти історію з Тернопільським музучилищем.

Отже, за лобіювання пана Деревляного на розгляд сесії Тернопільської облради було винесено питання «Про передачу у власність громадян жилих приміщень в гуртожитку по вулиці Б.Лепкого, 5 у м.Тернополі». Депутати зі шляхетних мотивів дали можливість багаторічним мешканцям гуртожитку приватизувати помешкання: народні обранці більшістю голосів підтримали відповідне рішення. Однак згодом виявилося, що вони ускочили в халепу. Адже згідно з чинним законодавством України заборонено приватизацію студентських гуртожитків. А цільове призначення дев’ятиповерхівки на вулиці Б.Лепкого, 5 – саме для проживання студентів Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької.

Василь Деревляний, який на момент відсутності голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука виконував обов’язки очільника місцевого самоврядування краю, закріпив передачу у власність громадян житлових приміщень в гуртожитку на вулиці Б. Лепкого, 5 відповідним розпорядженням № 62 від 27 березня 2017 року. При цьому перший заступник голови Тернопільської обласної ради повністю знехтував аргументи представників юридичного відділу, які відмовлялись завізувати цей документ.

Ці дії, за словами голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка Богдан Яциковський, викликали обурення у представників депутатського корпусу облради: «Ми голосували за це рішення з тих мотивів, щоб працівники цього навчального закладу отримали свої помешкання у власність. Однак нас ввели в оману – виявилося, що там мешкає багато сторонніх осіб. Ми категорично проти того, щоб хтось дерибанив це житло. До того ж чинне законодавство держави передбачає заборону відчуження студентських гуртожитків. А від нас, по суті, приховали статус цієї будівлі».

Богдан Яциковський: «Нам потрібно «вовків в овечих шкурах» повиганяти з Тернопілля».

За словами Богдана Ігоровича, тут постає низка запитань не так до депутатів, а до ініціатора, який виставив проект цього рішення на голосування та згодом узаконив його у відповідному розпорядженні: «Хто мав щодо цього власний або корпоративний інтерес, чому в даному випадку не спрацював належно апарат ради і якою була позиція її юридичного відділу? Адже хтось же повинен відповісти за ці протиправні дії. Також слід спитати, на якій підставі це було зроблено. Наскільки мені відомо, юрист відмовилася ставити візу, застерігаючи, що таке рішення є незаконним. Проте Василь Деревляний, замість того, щоб заветувати його, підписав розпорядження».

Ще одна оборудка за участю того ж Василя Деревляного також стосується Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С.Крушельницької. Знову ж таки, будучи біля керма облради, за короткотермінової відсутності її очільника, його перший заступник без проведення конкурсу призначив керівником цього навчального закладу Михайла Рудзінського. При цьому Василь Тимофійович порушив як положення Статуту цієї установи, так і вимоги Тернопільської обласної ради та чинного законодавства України. Як стверджує лідер тернопільських радикалів Богдан Яциковський, у пана Рудзінського уже завершився контракт і обласна рада повинна була своєчасно оголосити конкурс на заміщення вакантної посади, однак цього не відбулося: «Конкурс так і не був оголошеним, а Деревляний за своїм підписом призначив Михайла Рудзінського виконуювачем обов’язків директора музучилища. Хоча у такому випадку в цій установі є заступник. Його чомусь не було призначено виконуючим обов’язки керівника до проведення згаданого конкурсу, у якому на рівних умовах мав право брати участь і пан Рудзінський. І в цьому випадку теж усе сталося, як нам відомо, без віз юристів».

Із джерел у музучилищі, які заслуговують на довіру, також стало відомо, що вищезазначеними оборудками не обмежився інтерес фундатора партії ВО «Батьківщина» на Тернопіллі до цього навчального закладу. Чомусь одразу після призначення нового-старого очільника музучилища кімнату в гуртожитку закладу отримала помічниця Василя Деревляного – його соратниця Наталія Терешко.

Отже, чи не варто би Василю Тимофійочу, який проголосив себе великим «люстратором», розпочати цей процес із себе коханого. У таких випадках, а їх ще чимало можна нагледіти не лише на державному, а й на обласному та місцевому владних олімпах, є доречним вислів, який недавно виголосив з трибуни Тернопільської обласної ради голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка Богдан Яциковський: «Боротьбу з корупцією треба починати на місцях. Нам потрібно необхідно «вовків в овечих шкурах» повиганяти не лише із столиці, а й з Тернопілля».

Теодозій Ринва

Повідомляє galinfo.com.ua