11 травня у Тернополі може стати «чорним днем»

Вже у травні замість спокійного та розміреного життя Тернопіль може поринути у хаос. Політичні протистояння з кабінетів та сесійної зали міськради можуть перейти на вулицю та в протистояння окремих людей і партій.

Принциповість свободівців: всіх зрадників у смітник

Все почалося з простого внутрішньопартійного конфлікту у тернопільській міській організації ВО «Свобода». Три депутата міської ради, які отримала мандат за рахунок бренду «Свободи» були виключені з партії за систематичні порушення партійних принципів та програми, голосування всупереч інтересів міста та громади та підозру у корупційних діяннях. У ВО «Свобода» кожен кандидат у депутати будь-якої ради пише письмове зобов’язання скласти депутатський мандат, якщо він самостійно або за рішенням партії залишить лави ВО «Свобода». Однак виключені зі «Свободи» депутати міської ради Тернополя Роман Навроцький, Ігор Турський та Іван Сороколіт відмовилися складати мандат. Тому цілком прогнозованими були радикальні дії «свободівців», які вирішили 24 квітня не пустити на сесію своїх зрадників, а викинути їх у смітники. Однак трійка екс-свободівців заручившись підтримкою представників «Блоку Петра Порошенка», «Самопомочі», поліції та спецпризначенців намагалася продертися у раду. Зрозуміло, що виникла штурханина, словесні перепалки, навіть полетіли яйця. Міський голова Сергій Надал був змушений закрити сесію. Але яйця і штурханина 24 квітня – лише квіточки. Справжні «ягідки» ми можемо отримати наступної сесії, запланованої цього тижня.

«Свобода» прогнозовано знову збиратиме сили, щоб не пустити до ради зрадників. І це не затятість тернопільських «свободівців». Це загальновідоме правило для всіх організацій «Свободи». Давайте згадаємо події річної давності у Броварах Київської області. Після минулих місцевих виборів ВО «Свобода» сформувала у міській раді Броварів потужну фракцію. Однак два депутати Василь Кочубей (голова земельної комісії) та Олексій Здоровець (секретар міської ради) вступивши в союз з владою почали займатися самозбагаченням, порушивши «свободівські» принципи. І вони були виключені з партії. Як і в Тернополі відмовилися добровільно скласти мандати депутатів міської ради. Як наслідок Василя Кочубея рядові «свободівці» облили зеленкою та викинули у сміттєвий бак. Здоровоць ледь встиг втекти, вистрибнувши з другого поверху міськради.

У Тернопіль їдуть народні депутати

Таким чином радикалізм «свободівців» по відношенню до своїх зрадників загальновідомий. Тому 11 травня у Тернополі може стати «чорним днем». Всі сторони конфлікту готуються йти до кінця і збирають «важку артилерію».

Зрозуміло, що буде на місці народний депутат Михайло Головко, колишній нардеп Олег Сиротюк з депутатською фракцією з обласної ради. Не виключено, що і інші нардепи можуть завітати під стіни міськради. Що можуть зробити молоді хлопці-нардепи, депутати-націоналісти з місцевих рад які звикли битися за свободівські ідеали і у Верховній Раді і на вулиці, спрогнозувати не важко. Вони будуть прагнути зі всіх сил не впустити до міської ради зрадників. Якщо виникне будь-який конфлікт народні депутати від «Свободи» будуть у перших рядах. І якщо будуть бійки, там обов’язково будуть народні депутати. Вони просто такі хлопці, за спинами сидіти не звикли.

«Групи підтримки» свободівських зрадників

Мобілізується й виключені зі «Свободи» Турський, Навроцький та Сороколіт. Вони теж збираються прийти на сесію, щоб показово продемонструвати, що вони не відмовляються від мандатів і будуть брати участь у сесії. Для прориву «свободівської блокади» вони збирають групи «виборців» з Тернополя і не тільки, які в балаклавах будуть готові боронити «своїх» депутатів. Насправді прості тренополяни, які прийдуть під стіни міської ради не розуміють, що їх просто використовують. Для прикладу під радою можуть бути тернополяни, які не задовільняють рішення про виділення тих чи інших земельних ділянок та інших проблемних питань. Всі ці люди, в яких виникли реальні нагальні питання до депутатів будуть втягнуті в свободівський партійний конфлік, іншими словами їх використають як «прикриття», щоб за їхніми спинами три екс-свободівці прослизнули у сесійну залу міської ради.

Також тут будуть депутати з «Блоку Петра Порошенка» та «Самопомочі», які заявлятимуть, що їм блокують в хід у приміщення ради, хоча як і минулого разу так і зараз вони могли безперешкодно потрапити у раду як це зробили депутати інших фракцій. Вони роблять все можливе, щоб за будь-яку ціну зберегти 3 «штика» для можливої антисвободівської та антинадалівської більшості у міській раді Тернополя. Як і у Верховній Раді вони будуть до кінця боротися за «тушок».

Поліція обіцяє товкти яйця

На недавній прес-конференції очільник обласної поліції Олександр Богомол відкрито заявив, що правоохоронці будуть жорстко реагувати на всі порушення громадського порядку, незалежно від того депутат це чи ні. Дослівно він заявив: «що ми будемо душити яйця ще в кишенях». Тобто поліція теж мобілізується. 11 травня під міською радою має бути дуже багато поліцейських. І нових копів, і спецпризначенців, і поліцейських у цивільному.

Тому варто очікувати, що 11 травня силами тітушок, депутатів та поліції Турський, Навроцький та Сороколіт підуть на справжній штурм міської ради. Але «свободівці» на чолі з різкими та безкомпромісними народними депутатами будуть стояти до кінця.

Які будуть наслідки?

Наслідки для міської влади

Міський голова Тернополя звичайно навіть не буде відкривати сесію, коли під радою буде протистояння. Тобто робота тернопільської міської ради буде заблокована. Швидше за все, заблокована на невизначений термін. Не буде прийнято сотні важливих для розвитку міста рішень. Для прикладу на сесії 11 травня має бути прийняте рішення «Про затвердження Програми оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки». Також має розглядатися питання «Про звільнення у 2017 році від земельного податку». Тобто багато тернопільських підприємців будуть змушені сплачувати податки по-повному, без жодних пільг. Більшість з них може не пережити це «по-повному» і вони будуть змушені закрити свій бізнес.

Таким чином, без нормальної роботи ради не можлива добра робота мерії Тернополя. Розвиток Тернополя може зупинитися. Ремонтні роботи, всі міські програми треба буде згортати. Міському голові треба буде вчитися працювати в умовах «мертвої» міської ради.

Наслідки для обласної влади

Картинки масової бійки, жертви серед простих тернополян, серед поліцейських та народних депутатів змусять реагувати владу на київському рівні. Зрозуміло, що після ТАКОГО можуть бути прийняті кадрові зміни у вищому керівництві області та керівництві обласної поліції.

Наслідки для Тернополя

Окрім ступору в роботі міської ради, кровопролиття під міською радою завдасть непоправної шкоди іміджу, фінансовому та економічному рейтингу Тернополя. Економічний та соціальний розвиток нашого міста буде не лише зупинений, Тернопіль відкотиться на десятиліття назад у часи політичного хаосу та економічної деградації.

І це все тому, що в одній партії є дрібний внутрішній конфлікт. Що троє депутатів не захотіли виконати свою обіцянку та скласти мандат. А інші партії вирішили боротися за потенційних «тушок».

Люди опам’ятайтеся, не знищуйте наше велике місто заради своїх дрібних політичних інтересів та збереження депутатських мандатів зрадникам.

Тарас Вишенський

За інформацією «Тернопіль Наживо»