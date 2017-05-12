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Сесію міської ради зірвано

maiska rada 201Сьогодні зранку перед початком чергової сесії Тернопільської міської ради надійшло повідомлення від чергового поліцейського про можливий підпал та замінування приміщення мерії Тернополя та Нацбанку.

Попри замінування приміщення, під стіни міської ради прийшли тернополяни, які висловили пропозицію провести сесію Тернопільської міської ради на вулиці. Міський голова провів реєстрацію депутатів, проте, у зв’язку з відсутністю кворуму, було прийнято рішення перенести сесію на невизначений період.

«Показово, що «замінували» міську раду у той час, коли вона мала розглядати дуже важливі питання для діяльності міста», - зауважив Сергій Надал.

Зазначимо, що сьогодні на сесії міської ради мали розглянути питання про закріплення для учасників АТО 84 га землі у напрямку Львівської траси. Адже зараз у черзі на отримання земельних ділянок перебувають понад 1400 тернополян-учасників АТО.  А також багато інших господарських питань.

«Вважаю, що так зване «замінування» є спланованою провокацією, яка направлена на черговий зрив роботи міської ради Тернополя», - додав міський голова.

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