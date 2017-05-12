Останні новини

Заколот фракцій БПП, Самопомочі та депутатів-тушок проти Надала вчергове провалився

4930201020404 3У Тернополі в черговий раз провалилася спроба перевороту проти міського голови організована депутатами від БПП та “Самопомочі”.  Ці депутати намагалися провести у приміщення міськради колишніх свободівців, яких виключили з партії за зраду. Натомість представники “Свободи” вимагали у зрадників “скласти мандат”.

Частина депутатів тернопільської міської ради з пропрезидентської фракції БПП та “Самопомочі”, разом з виключеними нещодавно із “Свободи” Ігорем Турським, Іваном Сорокалітом та Романом Навроцький, зібралися під стінами міської ради з вимогою проведення сесії під стінами ради. 

Фракціям БПП, Самопомочі не вдалося набрати достатньої кількості депутатів, щоб провести сесію на вулиці перед стінами тернопільської міської ради.

Міський голова Сергій Надал запропонував секретарю міської ради Віктору Шумаді, висуванцю БПП, провести реєстрацію депутатів. Проте Шумада заледве зміг зареєструвати 18 депутатів з потрібних 22 необхідних для легітимності сесії. Міський голова оголосив збори неправочинними. 

Таким чином провалилася спроба “вуличної сесії” на підтримку екс-свободівців “тушок”, ініційована окремими депутатами БПП і “Самопомочі”. Очевидно БПП та “Самопоміч” прагнули реалізувати добре відкатаний у часи Януковича комуністично-регіоналівський сценарій “сесії за стінами сесійної зали”. Адже подібним чином у минулому депутати Партії регіонів, КПУ та “чотирьох тушок” з “Батьківщини” пробували провести сесію 4 квітня 2013 року на банковій, коли демократичні сили заблокували трибуну Верховної Ради у знак протесту проти участі у сесії “тушок”.

Сьогодні зранку народні депутати та депутати обласної ради від ВО “Свобода” не пустили до міськради трьох колишніх однопартійців Івана Сорокаліта, Ігоря Турського та Романа Навроцького. Свободівці скандували “Зрадників геть!”.

Навроцького, Сорокаліта та Турського наприкінці квітня виключили зі складу фракції ВО “Свобода” та партії за “зраду інтересів виборців” та голосування всупереч рішень цієї політичної сили. Йшлося зокрема про відмову голосувати цих депутатів за виділення землі учасникам АТО, за обмеження діяльності російського бізнесу у Тернополі та за програми розвитку освіти. Усі троє також намагалися розколоти фракцію “Свободи” зсередини.

Іван Гірник

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Новини тернополян

Шумчанам презентували роботу бару «Таверна»
П'ятниця, 05 травня 2017
Thumbnail Шумський районний центр зайнятості організував презентацію роботи бару «Таверна» ФОП Петренко Алли Мелетіївни.
Звернення від приватного підприємця Андрія Журавля
Середа, 03 травня 2017
Thumbnail До редакції надійшло звернення від приватного підприємця Андрія Журавля. Шановні мешканці міста! Мене, як приватного підприємця та жителя Тернополя, змусили звернутися до Вас обставини, які пов’язані із...
У Ішкові на Тернопільщині відбувся шашковий турнір
Понеділок, 01 травня 2017
Thumbnail У неділю, 30 квітня тут уже втретє провели місцеві змагання під назвою «Шашки в Ішкові».
Навіть після звільнення чиновник міськради Фостяк хоче «увірвати»
Неділя, 30 квітня 2017
Thumbnail На електронну скриньку «Часопису» прийшов лист за підписом Івана К. Кілька днів тому отримала своє продовження епопея із земельною ділянкою на стику бульвару Симона Петлюри і вулицею 15 Квітня в Тернополі.
Смертельне ДТП на Шумщині: погляд з іншого боку медалі
Понеділок, 10 квітня 2017
Thumbnail Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з матеріалом від журналістки Олени Загородної, який надійшов до редакції "Часопису".
Кулінарний майстер-клас з приготування круасанів
Субота, 01 квітня 2017
Thumbnail Круасани з шоколадом - готують діти! Центр дитячого розвитку «Класики» у цю неділю, 2 квітня, о 14:00 запрошує на кулінарний майстер-клас з приготування круасанів з шоколадом.
Що робити, коли втратили Державний акт на право власності на земельну ділянку?
Четвер, 30 березня 2017
Thumbnail У зв’язку з створенням Державного земельного кадастру, запровадженням нових правил реєстрації земельних ділянок та прав на них дублікати державних актів на право власності на земельну ділянку у...
Англійська мова на допомогу медійній грамотності
Понеділок, 27 березня 2017
Thumbnail Центр «Вікно в Америку» у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочав реєстрацію бажаючих пройти курс англійської мови по медійній грамотності!
«Всьо схвачєно» або гра в «містечкове гестапо»
Неділя, 05 березня 2017
Thumbnail Мова піде не про Другу світову війну, а про сучасних забудовників. Ніхто не оскаржує право людей на власне житло. Однак, досить часто забудовники не зважають на сусідів, завдають їм, щонайменше,...