Чому замість того, щоб працювати, депутати зривають сесію

Чому замість того, щоб працювати, депутати кричать, шарпаються та зривають сесію. Причина виявилася як завжди банальною – гроші.

12 травня під міською радою Тернополя знову чубилися депутати, поліція намагалася зупинити справжні бійки та провіряла будівлю міської ради на вибухівку. Далекі від політики тернополяни не розуміли, що відбувається. Тернополяни, які більше цікавляться політикою не могли збагнути, чому трьох депутатів, яких виключили зі ВО «Свободи», намагаються «на плечах» занести у міську раду депутати з фракцій «Самопоміч» та «БПП».

Депутатів регулярно виключають з партій, – це звичайна практика

Аналітики, політологи та експерти називають різноманітні причини: переворот проти мера, прагнення розколоти ВО «Свободу», створення юридичних підстав для перевиборів. Але насправді ситуація дуже проста. Щоб зрозуміти, чому депутати йдуть «стінка на стінку» не треба мати інсайдерської інформації, а лише спокійно проаналізувати ситуацію.

Депутатів Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сороколіта, які пройшли у міську раду Тернополя за списками ВО «Свобода» виключили з партії. Керівництво «Свободи» звинуватило їх у зраді партійних принципів заради самозбагачення і поставило вимогу здати депутатський мандат.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли депутатів міської ради Тернополя виключають з партії і вимагають здати мандат. Для прикладу декілька місяців назад тернопільська міська «Батьківщина» виключила з партії трьох своїх депутатів, які проголосували у міській раді всупереч позиції партії. Їм теж запропонували здати мандат. А у Верховній Раді України десятки нардепів вийшли з партій або їх виключили. Отже, виключення депутатів з партії з подальшою вимогою здати мандат регулярно трапляється. Це не є щось сенсаційне.

Екс-«свободівці» контролюють «жирні» комісії міської ради

Однак вже згадане виключення депутатів з «Батьківщини» не викликало політичну кризу у міській раді, депутати не билися між собою. Чому? Виключені зі «Свободи» депутати де-юре або де-факто контролюють найбільш важливі депутатські комісії міської ради Тернополя. На депутатському сленгу такі комісії називаються «жирними».

Ігор Турський є головою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів. Тобто всі фінансові та бюджетні питання у місті вирішувалися через нього, проходили через його підпис.

Іван Сороколіт є головою постійної комісії міської ради з житлово-комунального господарства. Тобто всі питання ЖКГ міста зав’язувалися на цьому депутату. Всі комунальні проекти вим Роман Навроцький де-юре є простим членом земельної комісії, хоча де-факто є її справжнім керівником. Для такого висновку не треба бути великим експертом.

Колишній журналіст Андрій Шкула, теперішній голова земельної комісії, є особистим другом Навроцького.

Саме тому він так несамовито захищає виключених зі «Свободи» депутатів.

Земельна комісія найбільш «жирна» серед всіх комісії міської ради. І тут крутяться найбільші гроші.

Ми маємо не простих депутатів, а осіб, які контролюють три провідні комісії міської ради Тернополя. Депутати, які до останнього часу були «царями і богами». За ними бігали «рішати» питання як прості тернополяни, так і колеги по депутатському цеху. І тут «бац»…. Їх виключили з партії та вимагають скласти мандат.

План «Свободи»

Зрозуміло, що ці хлопці відмовилися скласти мандат. Однак виключені з «Батьківщини» депутати теж не здали мандат. І це не викликало жодного протистояння та зривів сесії.

Ось тут ми підходимо до найголовнішого.

Як вже згадувалося, виключені з «Батьківщини» є рядовими депутатами, а не головами комісій. А ось екс-«свободівці» організували цілу систему, яка функціонує навколо їх комісій. Вони навчили «працювати в системі» депутатів-новачків з «Самопомочі» та «БПП». Для них це перший «фінансовий» досвід.

Закон України «Про місцеві вибори» зв’язує партіям руки, щоб в одноосібному порядку відкликати депутатів з міських рад. Для «Свободи» принципово, щоб виключені з партії депутати позбулися «жирних» посад та склали депутатські мандати.

У порядку денному сесії, яку вже два рази зірвали, стоять питання (ініційовані фракцією «Свободи») про позбавлення депутатів Навроцького, Сороколіта та Турського посад у постійних комісіях міської ради. Це означає, що у разі ухвалення цього рішення, ця трійка втрачає будь-який вплив на роботу основних комісій та всієї міської ради. Вони перетворюються на рядових депутатів, які ні на що не впливають.

Відповіді на всі питання

Чому «Свобода» не пускала у приміщення міської ради своїх вигнанців, а пропускала всіх інших?

Для того, щоб отримати більшість голосів та проголосувати за зняття їх з посад голів комісій міської ради.

Чому депутати з «БПП» та «Самопомочі» відмовилися заходити у міську раду і намагалися силою провести туди екс-«свободівців»?

Для того, щоб не допустити їх звільнення з посад у комісіях. БПП та Самопоміч добре розуміють, що без Турського, Сороколіта та Навроцького зламається система роботи комісій міської ради, а найголовніше зруйнуються «фінансові потоки» в комісіях міської ради. Депутати з «БПП» та «Самопомочі» розуміють, що інші «свободівці», які очолять комісії в такі ігри грати не будуть. І спокійне і сите життя депутатів завершиться. Тому вони будуть до кінця захищати колишніх «свободівців». Тут же стає зрозумілим, чому депутати не стали на захист колег, виключених з «Батьківщини», а лише – цих «вигнанців» зі «Свободи».

Чому три виключені депутати з «Свободи» йдуть на конфлікт і силою намагаються прорватися у міську раду Тернополя?

Для них виключення з партії – не проблема. Проблема – коли втратять вплив на комісії і перетворяться на рядових депутатів а згодом мають здати мандати. Вони втратять основне джерело прибутку. Тому вони будуть до останнього боротися за свої місця у комісіях. Боротися за те, щоб їх система продовжувала існувати.

Таким чином, насправді 24 квітня та 12 травня під стінами міської ради відбувався не внутрішньопартійний конфлікт, не сутички через ідеологічні розбіжності, а лише боротьба за «жирні» посади. Одні намагаються зняти депутатів з «жирних» посад, а інші за них тримаються до останнього. Так що коли нормально запрацює міська рада не відомо. На кону гроші. І не малі.

Богдан Стельмах

За матеріалами «Тернопільський тиждень»