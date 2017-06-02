«Зрадники», яких вигнали із Свободи заблокували роботу ради за схемою Партії регіонів

Тернопільській міськрайонний суд ухвалив рішення про заборону проведення сесії міської ради Тернополя. Це рішення прийнято на вимогу одного з депутатів, який є учасником внутрішньопартійного конфлікту у ВО «Свобода».

Сесії міської ради заборонено проводити доки суд буде перевіряти обґрунтованість звинувачень депутата.

«Судова схема» Партії регіонів

Використання судів для блокування роботи місцевих рад різних рівнів дуже часто використовувала Партія регіонів до Революції Гідності. Особливо тих рад, які вона не контролювала. Для прикладу у 2012 році у сусідньому Хмельницькому п ’ятеро депутатів від Партії регіонів у міській раді через суд заблокували роботу міської ради. За схожим сценарієм регіонали діяли у Запоріжжі та інших містах України.

Таким чином, щоб знову зірвати сесію міської ради виключені зі «Свободи» депутати вирішили скористатися старою та добре перевіреною схемою Партії регіонів. Тепер лише доводиться сподіватися, що українські суди змінилися і будуть діяти не за відмажкою депутатів, а за законом.

Це вже не перший раз (24 квітня), коли виключені зі «Свободи» депутати (Турський, Сороколіт та Навроцький) намагаються зірвати роботу сесії. Перший раз за підтримки депутатів з фракцій «БПП» та «Самопоміч», які розраховують мати додаткові три «штика-тушки», вони намагалися силою прорватися у сесійний зали. Другий раз (12 травня) сесія міської ради була зірвана через повідомлення про замінування приміщення міської ради (теж метод, який ефективно використовували «регіонали»).

Нагадаємо, активісти «Свободи» вимагають, щоб зрадники склали мандат, тобто виконали своє зобов’язання, яке вони давали перед виборами у письмовій формі. Статутні документи ВО «Свобода» передбачають, що всі депутати, які пройшли у ради різних рівнів під брендом партії, у разі добровільного виходу або виключення зі ВО «Свобода» мають здати депутатський мандат. Якщо виключені депутати відмовляються виконати цю вимогу – активісти «Свободи» вдаються до радикальних дій з метою змусити їх скласти мандат. Так «Свобода» діє у всіх регіонах України. Їх принцип: «Зрадникам не місце у націоналістичній партій».

Для чого зрадникам «Свободи» заблокована міська рада

Така наполегливість задників «Свободи» пояснюється дуже просто. На порядку денному сесії стоїть питання про виключення їх з депутатських комісій. Тобто вони можуть втратити контроль над трьома найбільш «жирними» комісіями міської ради: земельною, бюджетною та з питань ЖКГ. У разі їх виключення з комісії, вони не лише втрачають свої заробітки, але й вплив на роботу міської ради. Тому вони готові йти на все лиш би зберегти свої посади.

При цьому патова ситуація з роботою міської ради їх цілком влаштовує. Незважаючи на зірвані сесії міської ради Тернополя, продовжуються засідання депутатських комісій, на яких активно «рішаються» питання. У роботі цих комісії продовжують брати участь виключені зі «Свободи» депутати, оскільки активісти партії не можуть щодня виставляти пікети під радою, щоб не пускати зрадників.

У заручниках дитячі садочки, атовці та прості громадяни

Таким чином, заради власних політичних амбіцій та посад у міській раді, депутати взяли в заручники все місто. Адже, окрім питання про виключення зрадників з депутатських комісій, сьогодні на сесії мали розглядатися три групи життєво важливих для міста питань.

Перша – бюджетні питання. Від них напряму залежить реалізація міських програм. Функціонування комунальних закладів. Фінансування дитячих садочків.

Друга – виділення землі учасникам АТО.

Третя – конкретні питання простих тернополян (земельні, побутові, майнові, економічні, соціальні), які місяцями чекають вирішення.

Нагадаємо, що 25 травня була розпочата процедура відкликання трьох депутатів Тернопільської міської ради Ігоря Турського, Івана Сорокаліта та Романа Навроцького.

Процедура позбавлення мандата доволі складна і складається з кількох етапів. Для початку треба було провести збори виборців у кількості не менше 300 осіб, щоб сформувати ініціативну групу, яка буде займатися збором підписів для відкликання депутатів.

Відповідні збори були проведені, сформована ініціативну групу та затверджено форму підписного листа. Після того, як територіальна виборча комісія отримає від ініціативної групи протоколи зборів, розпочнеться відлік 20 днів, визначених законом для збору підписів.

Для відкликання депутата необхідно зібрати підписів не менше, ніж виборча квота. Для Тернопільської міської ради це близько 1500 підписів. Тому цілком очевидно, що ініціатори відкликання досягнуть своєї мети. Далі – слово за міським виборчкомом.

Богдан Стельмах