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Післямова після скандальної сесії Тернопільської міськради

58500FullSizeRender020617Як не крути, але після учорашніх подій  у міській раді, очевидним є той факт, що господарем у місті все ж таки є чинний міський голова.

І хоч БППісти разом з Самопоміччю аж із «штанів вискакували» останні півроку, так хотіли розхитати ситуацію з допомогою трьох свободівських депутатів-тушок і захопити «владний олімп» у міській раді,- все ж вони недооцінили Сергія Віталійовича і за це поплатилися. Особливо гучного ляпаса отримали Барна із Заставним, котрі, вочевидь, організовували і керували цією «спецоперацією». Незважаючи на заяви окремих депутатів-опозиціонерів одразу після сесії, що вона нелегітимна, а рішення, прийняті на ній, не мають жодної юридичної сили,- все це тепер скидається на махання кулаками після програного бою, а коротше «лірика». Ну і зовсім у глухому куті опинилося тріо Сороколіт- Навроцький-Турський. Це навіть не кут, а скоріше край прірви. Уже стає очевидним, що через місяць-другий їх чекає позбавлення мандатів і  врешті-решт  вони стануть взагалі нікому непотрібні. Хоч зовсім нещодавно ще поки народні обранці весело  коментували, відверто глузували та приколювались  в соціальній мережі зі свого партійного керівництва та міського голови. Тепер у хлопців здають нерви, за що найактивніший із трійці Сороколіт під міською радою уже отримав порцію кефіру в обличчя. Екс-побратими поступили ще гуманно, використавши цей молочний продукт, а могли  використати і значно серйозніші рідкі матеріали із куди менш приємним запахом.

Так що тушкам-свободівцям  давно пора пити заспокійливе і хоча б на кінець своєї безславної каденції зберегти якесь лице перед громадою. А ще краще дослухатися до відомого українського прислів’я: не тратьте куме сили-спускайтеся на дно.

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