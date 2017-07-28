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Напередодні сесії невідомі виламали в міськраду двері
Невідомі особи намагалися зірвати засідання XVI сесії Тернопільської міської ради сьомого скликання.
Зловмисники виламали вхідні двері у Тернопільську міську раду. Інцидент трапився напередодні сесії 28 липня о 7.15 год.
Троє депутатів Сороколіт, Турський і Навроцький, яких нещодавно вигнали з партії і фракції ВО «Свобода» супроводжували невідомих зловмисників.
Очевидно, що саме зі сторони «вигнанців» продовжується чергова спроба дестабілізувати роботу міської ради.
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Вівторок, 18 липня 2017
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Середа, 12 липня 2017
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Понеділок, 03 липня 2017
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Неділя, 11 червня 2017
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Понеділок, 05 червня 2017
Понеділок, 05 червня 2017
Якщо у вас канікули або відпустка, а ви ще не спланували свій вільний час - тоді чекаємо на вас в інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку" при Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці!
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П'ятниця, 02 червня 2017
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