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Барна з Похилим приїжджали у Великі Бірки «підтримати» свого голову

681b75668fc28fb7019f1389b05375b7Минулого тижня голова Тернопільської ОДА Степан Барна разом з головою Тернопільської РДА Олександром Похилим,  відвідали Великі Бірки для того, щоб, за інформацією ЗМІ, оглянути об'єкти соціальної інфракструктури.

Насправді ж високе начальство приїхало  до селища «підтримати рейтинг» своєму партійному висуванцю – селищному голові, який вже догосподарювався «до ручки», а ще ймовірно дати вказівки, як «правильно використати бюджетні кошти», що мають надійти з бюджету до кінця року на розвиток та ремонт об'єктів інфраструктури селища. А гроші, до речі, виділяються немалі. Для прикладу, в 2016 році на виконання  програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, програми благоустрою та землеустрою Великих Бірок, прийнятих і затверджених на сесіях селищної ради, виділено більше 2.5 млн. гривень, з яких близько одного мільйона  було використано  на заміну вікон у Великобірківській загальноосвітній школі. У 2017 році на виконання цих програм вже виділено близько 600 тис. гривень і ця сума до кінця року повинна зрости до 3 млн. гривень. Цікаво,  що і в цьому році  частину коштів, а це за нашою інформацією близько півмільйона гривень, ще  додатково спрямовано на заміну вікон у Великобірківській школі. Тобто бюджет цієї оборудки склав як мінімум 1,5 млн. гривень! Це ж яка має бути школа, щоб заміна вікон у ній коштувала такі шалені гроші?! І ще один цікавий факт: наші доморощені чиновники дуже полюбляють  «освоювати» бюджетні кошти в кінці року. Роботи на об'єктах можуть лише починатися, зате акти виконаних робіт уже закриті, а всі бюджетні кошти поділені. І не факт, що всі фінанси витрачені за цільовим призначенням. Тут, як говорив один відомий кіногерой : «меня тєрзают смутниє сомнєнія». А потім часто-густо виникає проблема нестачі коштів і як результат – кошторис в рази завищений та ще й роботи не зроблені. (До речі, ця кримінальна практика давно вже діє у нашій області, проте від правоохоронців щось не чути якихось результатів резонансних викриттів).

На жаль, але складається враження, що пан Мацелюх теж причетний до подібних схем. Бо як інакше пояснити, що колись один з найпривабливіших і заможних населених пунктів області доведений до такого жалюгідного стану. Не дивно, що жодне навколишнє село не хоче об'єднуватися з Великими Бірками до громади. Люди ж  бо бачать, що  коли такий «керівник», за підтримки влади, очолить  громаду, то і в цих селах настане розруха. Тому й селищна рада зараз все більше нагадує приватний клуб пана Мацелюха, а не місце, де вирішують проблеми громади.

Сергій Сергієнко

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