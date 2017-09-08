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Михайло Головко вважає, що ухвалений парламентом закон про освіту знищує державу зсередини

Golovko 0492 1Ухвалений парламентом закон про освіту суперечить інтересам українців. "Свобода" голосувала проти цього документа, оскільки він знищує державу зсередини, б'є по нашій молоді, дітям і вигідний виключно російському окупанту.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді 7 вересня 2017 року заявив народний депутат України від ВО "Свобода" Михайло Головко.

Як зазначив свободівець, документ дає значні преференції російській мові як мові навчання, зокрема в дошкільних навчальних закладах та початкових школах. На думку націоналіста, це може становити загрозу незалежності України в майбутньому.

"Україна не забезпечила виховання нашої молоді українською мовою в Криму та на Донбасі й це породило війну та великі втрати. Чи існує країна, в якій українці можуть навчатися за бюджетні кошти інших держав? Немає. Тоді чому Україна поширює сепаратизм, забезпечуючи права національним меншинам навчатися їхньою мовою? Ми не проти того, щоби національні меншини вивчали свою мову та берегли свою культуру, але не за рахунок українського народу. Вся освіта повинна здобуватися українською мовою ‒ це одна з основних умов побудови міцної держави", ‒ заявив народний обранець.

Він наголосив і на інших серйозних недоліках ухваленого закону: скорочення кількості навчальних закладів та кількості педагогів, знищення сільських шкіл.

"Ми вважаємо неприпустимим в час боротьби українців за свою державу нав'язувати навчання російською мовою в навчальних закладах України. Тому Всеукраїнське об'єднання "Свобода" виступає категорично проти цього закону і вважає його таким, що порушує права та шкодить розвитку української нації", ‒ зауважив Михайло Головко.

Про це пише прес-служба ВО "Свобода"

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