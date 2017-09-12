Колишній регіонал очолив «Радикальну партію» в Тернопільській області

Тернопільські «ляшківці» своїм обласним очільником обрали колишнього регіонала, вірного слугу Хоптяна та Януковича – Богдана Яциковського. Тож тепер депутат облради керуватиме «Радикальною партією» в Тернопільській області.

А ще зовсім недавно Богдан Яциковський сповідував «ідеї» біглого екс-президента, вступивши до Львівської організації «Партії регіонів». Згодом, будучи заступником голови Збаразької РДА та членом цієї ж партії, активно організовував відправку людей на Антимайдан.

Зокрема, під час розстрілу майданівців, він присягався у вірності сумнозвісному Хоптяну і Януковичу, підтвердженням чого є пояснююча записка, написана його рукою тодішньому голові ОДА Хоптяну.

Крім цього, Яциковський «дерибанив» земельні ділянки по всьому Збаразькому району, паралельно оформлюючи їх на свою матір, без якої, до речі, він «і кроку самостійно не ступить». А його мати, будучи власницею газети «Місто», зараз усіма силами намагається відбілювати «мертву» репутацію вже й без цього скомпроментованого сина.

Таким чином, колишні регіонали намагаються прикритись членством в партіях, які ніби-то сповідують ідеали Майдану, та все ж прислуговують олігархам та чинній владі.

За інформацією Politerno