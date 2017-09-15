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Екс-депутат-регіонал буде «рятувати» тернополян?

італькаОстанні декілька днів у інтернет ЗМІ масово тиражується інтерв’ю тернопільського екс-депутата-регіонала Віталія Цимбалюка, в якому він «розмірковує» над проблемою переходу котелень Тернополя на альтернативні види палива.

При цьому «громадський діяч» (як любить себе називати Віталька деколи додаючи прикметник «видатний») «вихором пройшовся» по міській владі, звинувачуючи її у всіх гріхах та обіцяючи за «геноцид тернополян» кару небесну та суд людський. Ото загнув «діяч»! Та тільки  він такий самий «діяч», як його батько Михайло Цимбалюк (екс-голова Тернопільської та Львівської ОДА за часів Януковича) – поборник демократії і справедливості, борець з корупцією та непримиренний опозиціонер.

цимбалюк

Саме так одіозний чиновник наразі себе позиціонує на посаді голови Львівської обласної організації партії «Батьківщина», при цьому дуже обережно і виважено підбирає слова, щоб часом не переборщити, критикуючи чинну  владу  у соціальних мережах (не звик чоловік бути опозиціонером, тому й трохи лячно).

Що ж до альтернативних джерел палива, то, вочевидь, клан Цимбалюків давно зметикував, що тема  котелень на таких видах палива в державі надзвичайно актуальна і до того ж фінансово доволі прибуткова. Не дивно, що Цимбалюк-молодший ще з 2015 року лобіював це питання в Тернопільській міській раді та просував на наш ринок одну з європейських фірм, що якраз і займається теплопостачанням. Два роки Вітальку не було ні видно, ні чути. Аж раптом знову вирішив нагадати про себе «цінними порадами» та завуальовано прорекламувати інвестиційну фірму. І тут знаюча людина сказали би: а відколи це Цимбалюки щось безкоштовно будуть робити? Та здається мені, що тернополяни мудрі і розумні люди і самі спроможні розібратися і вирішити свої проблеми, не потребуючи втручання сумнівних політиків та «діячів». А якщо буде потреба, думаю, що громада зможе відстояти своє право на чисте та екологічне місто. 

Сергій Сергієнко

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