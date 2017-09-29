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Цимбалюк-старший намагається вплинути на кадрові призначення в Тернопільській поліції?

цимбалюк 1В травні місяці цього року у МВС України відбулася знакова для Тернопільської поліції відставка. Неочіковано і зі скандалом на пенсію відправили кадрового куратора області –директора департаменту персоналу міністерства внутрішніх справ генерала Віктора Слівінського.

Саме він курував усі важливі (та й навіть не важливі) кадрові призначення поліції області, в тому числі і першої особи  головного управління. Тому й не дивно, що наразі у  місцевому правоохоронному відомстві відбувається такий собі перерозподіл сфер впливу і дотичні до системи люди будуть намагатися зробити кадрові перестановки в керівництві тернопільської поліції. Останніми днями місцеві інтернет-ЗМІ активно поширювали матеріали про корумпованого полковника поліції Василя Джиджору, котрий в скорому часі має  очолити  відділ внутрішньої безпеки  в обласній поліції (підрозділ, який, до речі, займається викоріненням корупціонерів і інших «оборотнів в погонах» з рядів правоохоронців), а потім зайняти місце головного поліціянта в області.  За неофіційною інформацією його кандидатуру  лобіює  теперішній радник 18199116 723701954476266 8119941945731940613 nМіністра внутрішніх справ, знаний в області виробник бульби та інших сільськогосподарських культур Михайло Апостол. (От «дав же ж Бог розуму» Авакову понабирати до себе радниками аграріїв, учителів історії, економістів і т.д., і т.п.!) У зв’язку з можливою зміною керівництва обласної поліції, свій пасьянс хоче розкласти і екс-губернатор Тернопільщини та Львівщини Михайло Цимбалюк, до речі теж генерал. Нинішній очільник Львівської обласної  «Батьківщини», а за сумісництвом  партійний куратор всього західного регіону, намагається «реанімувати» в органах  свого протеже  та екс-начальника Тернопільського міського відділу поліції Степана Савку, який у 2015 році, за порадою Цимбалюка, звільнився зі служби, щоб уникнути переатестації, а зараз готовий повернутися «служити шефу».Cака 1

Для початку «відданий тимошенківець» і опозиціонер (хоча вірити в опозиційність пана Цимбалюка все одно, що вірити найближчим часом в підвищення заробітної плати українцям до рівня середньоєвропейської)  для свого підопічного хоче вибити посаду заступника начальника обласного управління з прицілом на посаду головного поліціянта.

Бортняк і ХоптянНе полишає пан генерал  надії  підтягнути до «своєї партійної справи» і колишніх підлеглих - сумнозвісних екс-керівника міліції Тернопільщини Федіра Бортняка і екс-керівника ДАІ Віктора Пакапак, що відзначилися разом з екс-губернатором області Хоптяном у трагічній ДТП у Хмельницькій області, де загинув водій легковика, в якого врізалися ці «ВІП- пасажири» на своєму позашляховику. В світлі майбутніх місцевих виборів ці два «діяча»  цілком ймовірно можуть опинитися десь у якихось списках «Батьківщини».  

Сергій Сергієнко    

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