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Як кує партійні кадри Василь Деревляний у тісному колі судимих, підозрюваних, крутих пацанів і «проффесіоналів»

заантаженняЯкщо протиправні махінації з привласненням земельних наділів  та приміщень (про які «Часопис»  писав нещодавно) видно не всім та не одразу, то своє близьке оточення, котре народ асоціює з цілою політичною структурою, що представляє В. Деревляний, «сховати» неможливо.

Свого часу голова Підволочиської районної парторганізації, заступник голови районної держадміністрації Ігор Смеречинський  був судимий за ст. 166 і 116. Згаданий раніше помічник нардепа Віталій Драган, кримінальний авторитет, в 1995 р. судимий за ст. 81 ч.З (розкрадання державного і колективного майна) та ст. 140, ч.2 (крадіжки).

Серед близького оточення В. Деревляного працювали/працюють такі професіонали із солідним кримінальним досвідом як В. Стрихальський, Р. Кушіль та П. Левкович (пограбування, крадіжки, хуліганство…), які звільнилися з місць позбавлення волі наприкінці 2007 року і за позитивними рекомендаціями В. Деревляного поповнили ряди «Молодої «Батьківщини».

Формування  паном Деревляним надійного кадрового резерву наглядно ілюструє факт чинення ним тиску на Голову Держкомрезерву України С.В. Ганжі з метою призначення на посаду директора Чортківського КХП голови фракції БЮТ у міській раді м. Чорткова, вчителя за фахом, Горбаль М.В. Низький фаховий рівень М.В. Горбаль,її відсутність в Україні впродовж 5-ти останніх років, не стали на заваді прийняттю В. Деревляним такого «виваженого» кадрового рішення.

«Нестійких» членів організації залякували і шантажували, побили голову Збаразької районної ради, якого В. Деревляний свого часу був неспроможний зняти з посади, бо депутати стали на його захист. Свого часу в м. Підволочиську побили і не пропустили депутатів районної ради, членів бюро, на свою ж звітно-виборчу районну партійну конференцію.

Ці ж «братки» причетні й до пограбування у 2007 році офісу газети «РІА», звідти викрали 50 тис. примірників газети «За справедливу Батьківщину», де розповідалося 

А ця подія взагалі створила на Тернопільщині бум. Депутат Тернопільської облради від БЮТ Ігор Савицький (той, що подарував автівку В. Деревляному), будучи в стані сильного алкогольного сп'яніння, в готелі «Глобус плюс» біля Тернополя з автоматом у руках домагався жіночої ласки. Хто пам'ятає деталі: перед цим інцидентом у компанії з І. Савицьким в готелі, а згодом у сауні, був саме Василь Тимофійович.

Сам І. Савіцький свого часу входив до угруповання теребовлянських «крутих пацанів». Коли ж часи рекету відійшли в минуле, став підприємцем. У Тернополі йому належить гуртовня будівельних матеріалів «БудЛюкс». Якщо пригадати тісні зв'язки В. Деревляного зі збаразькими колишніми злочинцями, виходить, що народний депутат вміє об'єднувати «народ» в області. Цього вже достатньо для обіймання посади як мінімум голови обласної державної адміністрації. Далі буде…

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