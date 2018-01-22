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Сороколіт та Турський методом регіоналів пробують рейдернути партію «Сила Людей» у Тернополі – Андрій Палюх

caf460e85297bee2a5f72f4 22Не вщухає конфлікт між активом місцевого осередку партії «Сила Людей» та вигнанцями зі ВО «Свобода» Ігорем Турським та Іваном Сорокалітом.

Свою офіційну заяву з приводу несподіваної появи у рядах «Сили Людей» двох опальних політиків місцевого розливу зробив голова обласної організації цієї політсили Андрій Палюх. Він назвав такі дії екс-свободівців «рейдерським захопленням».

«Увага рейдери!, - написав на своїй сторінці у Фейсбуці Андрій Палюх. - Друзі, хочу сказати що спочатку від несподіванки цікавої, мене охопило настільки розчарування у певних людях, що можливо трішки не там своє бачення написав. Правда коли прочитав дописи у мою сторону від молодих людей, дещо некоректні ще й незнайомих мені, одразу опанувався і з радістю би з ними поспілкувався десь на одинці в живу а не в видуманій мережі, і прикро те що є такі діячі що навіюють молодим людям неправдиве бачення та спотворену реальність, а останні не розуміючи того, що їх вводять в оману не друзі, а самі звичайні хитрі лиси в овечих шкурах, у свою чергу готові допомагати протухшим чиновникам дертися до корита від якого їх нагнали, неприємно що активні громадяни самі того не розуміють.

Відбулася у Тернополі цікава фурорна подія, два лиса в овечих шкурах погубили шкури, так спішили рейдернути партію «Сила Людей» у м. Тернополі, що аж шкури позлітали. І це добре, громада міста і активні громадяни побачать з ким мали справу, на кінець підлі-чиновники показали своє справжнє лице. Іван Сороколіт настільки опустився, що почав займатися рейдерством партій, і йому допомагає колишній секретар міської ради Турський. Саме неприємне у цій ситуації, що Іван Сорокаліт в темну використовує людей, саме просить увійти в партію «Сила Людей» якоби для розбудови, а насправді для рейдерства організації, такий старий заїжджений метод. В усіх подіях завжди важлива історія, поясню усю історію, з 2014 року в Тернополі почала будуватися партія «Сила Людей» і точно таким самим методом без попередження, туди почали заходити одіозні регіонали, для чіткого рейдерства партії. Я будучи небайдужим та пройшовши саме важливі події майдану, маючи біль за побратимів, яких утратив не тільки я, а й ми усі та Україна, я не став осторонь та не дав рейдернути партію регіоналам, хоча до цього у жодній партії не був, у процесі просив допомоги у друга Івана Сорокаліта у Чортківського сьогодні мера, який тоді налякався мати справу з регіоналами і сховався. Так почалася історія у Тернополі, Андрій Палюх був обраний головою обласної організації «Сила Людей» та членом політичної ради партії, не одноразово і по сьогодні, товариш мій Руслан Вояк був обраний головою міської Тернопільської організації та також членом політичної ради партії (при цікавості є підтверджуючі документи).

На сьогодні дані депутати Сороколіт та Турський користуючись точним методом регіоналів, а саме не поспілкувавшись з жодним членом партії «Сила Людей» м. Тернополя, почали наганяти своїх родичів та близьких у партію і самі звичайно вступати окольними шляхами, що непритаманно здоровому глузду, не через двері, а вікнами чи форточками.

Якщо у когось є хоч маленький сумнів тоді будь-ласка задайте собі звичайне запитання та дайте відповідь: Є партія яка на території міста діє з 2014 року, яка приймала участь у місцевих виборах, у партії є декілька десятків членів партії, якщо будь який політик свідомий вступає у партію значить він повинен знати все про дану партію і про її членів (якщо політик скаже, що не знав то він або несвідомий, або просто тормоз) отже при бажанні вступу, як мінімум політик мав би поспілкуватися з членами даної партії, які живуть у місті, обговорити настрої, бачення, курс, зрозуміти сферу діяльності місцевих членів партії і інше. Якщо політик не спілкується з місцевим колективом і навіть не цікавиться і не знає, це очевидно що людину цікавить не колектив та розвиток вулиці, міста, країни а просто рейдерство місцевої організації для подальших темних справ.

Вот чим займаються білі і пухнасті «обіжені вигнанці свободи»!»

Повідомляє сайт «Тернополяни»

 

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