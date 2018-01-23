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Більше єдності! Більше мудрості! Більше України!

20182584 1987482034827164 128631763 n22 січня – знакова дата для України. 99 років тому відбулося об'єднання УНР і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Саме тому Українська Галицька партія ініціювала проведення акції «Ланцюг Злуки» у Підволочиську. Без перебільшення, це важлива подія для українців. Адже 99 років тому віками роз’єднані частини одного народу свідомо і гучно заявили про свою національну єдність, спільність і бажання жити в єдиній країні. Соборність, хоч і недовготривала, стала предтечею сучасної Української Держави. Власне, тому головним посилом проведеної акції була тяглість української державності. Сьогодні багато авторитетних істориків акцентують увагу на цьому, часто замовчуваному, проте вкрай важливому, факті.

Українська Галицька партія зібрала активістів із Тернопільщини, Хмельниччини та Львівщини. Партійці привезли із собою жовто-блакитні прапори та іншу символіку.

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Богдан Панкевич, голова Політради та співзасновник УГП, виступив зі словами побажань та вдячності усім присутнім.

«Ми сьогодні повторили велику подію 1990-го року. Саме тоді було доведено, що Україна єдина. Зараз у нас знову важкі часи, триває війна. Помолимось кожен у душі, щоб лихоліття швидше закінчилося перемогою, щоб ніхто й ніколи не сумнівався у нашій єдності. Саме тут, на Галичині, ми зберегли та поширили українську мову, національну ідею та патріотичний дух. Україна завжди була європейською державою. Тепер ми зобов'язані працювати, молитися та вірити у свою перемогу».  Справді, минуло майже сто років, проте зазіхання сусідів практично не змінилися.

Попри це, і тогочасним політикам Української республіки так і не вдалося витворити спільної візії національної ідеї та державницьких питань: хто союзник, а хто ворог, незалежна держава чи автономія у більшій державі, соціалізм чи капіталізм, сильна армія і збройний опір чи миролюбна нейтральність, тверда рука чи тотальна демократія.

Акція «Ланцюг Злуки» через Збруч є символом повноцінної суверенної українськості. Вразило, як партійці виконували повну версію гімну України. Лунали заклики до єдності та сповідування християнсько-демократичних цінностей.

«Вперше від 1990 року саме на цьому символічному мості через Збруч не планувалась загальноукраїнська акція. УГП прийняла рішення втримати традицію вшанування Акту Злуки на межі між Підволочиськом та Волочиськом.

Міст через Збруч є символом великого єднання Наддніпрянщини, Галичини, Буковини та Закарпаття. Ініціатива написання Акту Злуки виходила саме від галицьких політиків, її підтримали і в Києві, і по всій Україні. Відтак, бажаю кожному, щоб 100-ліття Дня Соборності ми святкували у мирній, єдиній, міцній країні. Для цього мусимо відмінно працювати у своїй царині та пам'ятати про соборність 365 днів на рік. Дай нам Боже, для цього сил і здоров'я!», - підсумував акцію Олег Вітвіцький, голова ОО УГП.

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