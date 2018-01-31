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«Цікава взаємодія людей і влади - це реально», - у Львові депутати УГП говорили про «фішки» ефективної роботи

IMG 1204Як планувати діяльність на рік? Які загрози існують для депутатів? Що потрібно робити, щоб отримати хороші результати на виборах? Як працювати з людьми та створювати соціальні проекти? На ці та інші питання давали відповіді на стратегічній сесії депутатів Української Гал ицької партії, що відбулася у Львові.

Щоб отримати хороші знання та поділитися досвідом, організатори зібрали депутатів із Тернопільщини, Львівщини та Івано-Франківщини.

Для тих, хто став депутатом і надалі планує продовжувати свою діяльність, запропонували інструменти та «фішки» для ефективної роботи. Серед них найцікавішим є те, що можна створювати соціальні ініціативи із мінімальним бюджетом. Можна започатковувати, наприклад, Центр розвитку молоді, Клуб англійської мови або ж соціальний тренажерний зал тощо.

На стратегічній сесії обговорили плани діяльності УГП на рік. Ростислав Коваль говорив про статус депутатів,  їх авторитет, публічність та вплив на прийняті рішення, як сильні сторони діяльності. Також він наголосив, що станом на сьогодні недовіра до депутатів та тиск громади можуть негативно вплинути на імідж політиків.

IMG 1238Ігор Велиган, перший заступник голови Політради УГП, зазначив: «Такі зустрічі є надзвичайно важливими, коли ми маємо можливість ділитися досвідом, аналізувати власну діяльність та обговорити вже набуті компетентності».

IMG 1152Наталя Міхнова зазначила, що імідж, рейтинг та довіра до депутата можуть створити якісно інший погляд на вибори. Важливим аспектом діяльності є систематичне висвітлення діяльності у ЗМІ.

«Депутатські ініціативи є дуже важливими. Нам розповіли, як робити небанальні речі та залучати до них людей. Флеш-моби, акції в школах, активності на вулицях, імпровізовані заходи – це те, що дозволяє близько комунікувати із громадськістю та разом реалізовувати цікаві проекти», - резюмує Іванна Крупа, депутатка від Української Галицької партії в Хоростківській раді ОТГ.

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