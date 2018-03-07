На що мер Чорткова тратить гроші громади?

Ми продовжуємо висвітлювати «діяльність» Чортківського міського голови Володимира Шматька. Сьогодні мова піде про те, як недолуго мер тратить кошти чортківчан та чи приносить це якусь користь громаді.

Отже, перше «глобальне придбання» міського очільника, яке викликало нерозуміння мешканців міста – це позашляховик «Хьюндан Туксон» вартістю 750 тисяч гривень. Замість того, щоб використати кошти на благоустрій міста, соціальні виплати та інші корисні для громади речі, Шматько вирішив «поліпити понти» і втілити в реальність юнацьку мрію: гордо проїхатися по рідному селі Біла продемонструвавши односельцям: дивіться, як я «піднявся». Але довго «попонтуватися» не вийшло. Бо дорога «цяцька» потребує доброго ставлення і обслуговування. А коли за кермо сідає тракторист, то виходить те, що вийшло. Володя побив дорогу автівку і втратився на ремонт, який робив невідомо за чий кошт (ну явно не за свій). Ще одним яскравим прикладом неефективного використання коштів платників податків є реконструкція літньої сцени в міському парку. Коли пан Шматько просив депутатів міськради виділити гроші на цей проект, а це більше мільйона гривень, то обіцяв, що сцена стане окрасою Чорткова, щось на зразок відомого літнього театру «Дзінтарі» в курортній Юрмалі. Але сам Володя у Латвії не був, «Дзінтарі» не бачив, тому і зробив сцену, подібну до тої, яка є у нього в селі- стиль «раннє барокко 80-их».

Особливого «шарму» цьому культурно-відпочинковому комплексу додають сидіння для глядачів, або, як їх ще називають в народі, весільні лавочки.

Ну і доповнює весь цей ансамбль «реконструйована» громадська вбиральня, яка розміщена неподалік самої сцени.

Про санітарні та естетичні норми говорити в даному випадку взагалі зайве. Пригадуєте кадри з кінофільму «Діамантова рука», коли контрабандист Геша, роль якого виконував Андрій Миронов, йшов повз кущі «пихти» освіжитися до туалету «типу сортира, на карті позначеного буквами «М» і «Ж» ресторану «Плакучая Іва». Так отой заклад видається кращим за шматьківський. А фільм, між іншим, 1968 року. Що ж ,можемо тільки поспівчувати городянам. Далі буде…

Сергій Сергієнко