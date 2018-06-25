Хто з одіозних тернопільських політиків відвідав форум Тимошенко?

15 червня у столичному виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбувся пафосний захід лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко під назвою «Новий курс України».

Цим форумом Юлія Володимирівна по суті дала старт своїй президентській кампанії. Учасниками заходу стали впливові політики, громадські діячі, представники бізнесу, медіа, іноземні гості.

Дивним чином серед гостей були помічені і деякі політичні лузери постмайданного періоду з Тернопільщини: Володимир Болєщук, Ігор Дулеба, Віталій Цимбалюк. І, якщо присутність Віталіка на цьому форумі ще хоч якось можна пояснити (Тато взяли з собою),- то як інші два персонажі сюди «затесались»- незрозуміло. Вочевидь, ця трійця пов’язує своє політичне майбутнє з найрейтинговішою на сьогодні партією Тимошенко. І тут нічого дивного немає. І Болєщук, і Дулеба, і Цимбалюки завжди були пристосуванцями та шукали своє тепле місце під політичним сонцем, не перебираючи партіями та ідеологіями.

Для прикладу, пан Болєщук розпочинав свою партійну діяльність в Українській народній партії. Привів його туди екс-нардеп та тернопільський бізнесмен Ярослав Джоджик, якого пізніше Володимир Михайлович, як він традиційно уміє і робить, використав і «кинув». Потім були намагання потрапити до рейтингових БПП і «Самопомочі», проте, знаючи хто такий Болєщук, -там йому дали відкоша. Наразі ж у «квіткового барона» Володі сьогодні місце у «Народному контролі» Добродомова, яке не дає жодних перспектив потрапляння у владу напередодні парламентських і президентських виборів.

Така ж ситуація і у пана Дулеби, який де тільки не «світився». А там були і «Соціалістична партія» Мороза, потім «Батьківщина», далі партія «Нова сила» Юрія Збітнєва, яка фінансувалася за гроші Януковича, далі партія «Віче» регіоналки Інни Богословської (фінансувалася за кошти кума Путіна Віктора Медведчука), далі співпраця з Романом Заставним і робота на партію «Наша Україна». Закінчив свій безславний шлях Дулеба в «Свободі», звідки його вигнали у 2015 році. Такого багатогранного та аморального шахрая, бо політиком його назвати язик не повертається, ще треба пошукати. (А про те, як це «чудо» «пиляло гроші» в Тернопільській обласній раді на посаді керівника апарату ми проінформуємо наших читачів в наступному матеріалі).

У Віталія Цимбалюка найменший партійний послужний список, зате який- «Партія регіонів», куди він вступив по рекомендації свого тата-генерала міліції, екс-губернатора Львівської та Тернопільської областей за часів Кучми та Януковича. Нині ж Михайло Михайлович- уже вірний соратник Юлії Тимошенко (очолює Львівську обласну організацію партії «Батьківщина»), який після можливої перемоги її на президентських виборах, спить і бачить себе у кріслі Міністра внутрішніх справ. Ну і потім обов’язково рідне чадо треба буде пристроїти десь на грошову посаду з окладом так в 1 млн. гривень на місяць, скажімо в «Нафтогаз».

Тому-то сьогодні ці вищеперераховані персонажі готові навіть продати «душу дияволу», аби тільки повернутися у владу, залізти назад на свої «хлібні місця» та поквитатися з тими, хто їх з владного олімпу скинув. На жаль, доводиться констатувати і той факт, що Юлія Тимошенко, яка пропонує країні «новий курс», вочевидь буде впроваджувати його зі старою корумпованою братвою.

P/S. За інформацією нашого видання, наразі усі троє будуть працювати у виборчому штабі тернопільського будівельника Ігоря Гуди, який має намір балотуватися на виборах до Верховної Ради України від партії Тимошенко.

Сергій Сергієнко