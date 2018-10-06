До Тернополя приєднали п’ять сіл Зборівського р-ну

На засіданні сесії Тернопільської міської ради 5-го жовтня депутати підтримали проект про надання згоди на добровільне приєднання до Тернопільської міської територіальної громади п’яти сільських рад, серед яких Курівецька, Малашовецька, Чернихівська, Кобзарівська та Городищинська сільські територіальні громади Зборівського району.

Відповідне рішення було прийняте після розгляду звернень сільських голів і відповідних рішення сесій сільських рад, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, а також керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», зазначають у мерії.

На сесії міської ради також затвердили проект плану організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальних громад до Тернопільської міської територіальної громади. На даний момент створена робоча група з метою підготовки проектів рішень, пропозицій для проектів бюджету та визначення пріоритетних напрямків.

Звернемо увагу, що відповідно до рішення виконавчого комітету, мешканці населених пунктів, які виявили згоду на об’єднання із Тернополем в територіальну громаду, отримуватимуть пільги та соціально-необхідні послуги на рівні з тернополянами.