Українська Галицька Партія запрошує охочих на навчання в Політичній Академії

Вам набридло слухати порожні обіцянки чиновників? Плануєте спробувати себе у ролі політика? Впевнені, що можете творити зміни, але не знаєте, з чого почати? Тоді Вам - у Політичну Академію!

Це - 3-місячне навчання з підвищення політичної обізнаності людей, які хочуть і планують йти у політику. Лектори всеукраїнського рівня, нові знайомства, цікаве спілкування, корисні вміння та навички - це ті особливі “фішки”, заради яких варто відвідати Політичну Академію.

Після закінчення “Політичної академії”, яку організовує Галицька Партія, Ви:

- знатимете, що таке державний устрій, державна політика, місцеве самоврядування, суспільно-політичні процеси в Україні;

- будете вміти залучати мешканців до вирішення проблем села/громади/міста/області;

- зможете налагодити співпрацю та комунікацію між жителями і органами влади.

Перше навчання відбудеться вже 20 жовтня у Тернополі за адресою пр. С. Бандери, 2 (готель “Авалон”).

Для участі у Політичній Академії обов’язково зареєструватися за телефоном: 068 96 23 882, Анастасія Сукач. Або шукайте сторінку події у фейсбуку (“Політична академія”) - та реєструйтеся через спеціальну форму.