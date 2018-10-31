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У Тернополі триває Політична академія: запрошують активних

DSCF4952ТОП-5 порад для успішного публічного виступу

Як побороти страх публічних виступів? Як зрозуміти, що вами маніпулюють? Як готуватися до публічних дебатів? Які логічні помилки допускають найчастіше? До яких факторів слід апелювати при опонуванні?

Відповіді на ці та низку інших питань давали на Політичній академії у Тернополі, яку організовує Українська Галицька партія. Досвідом ділився відомий тренер, фасилітатор, коуч, співзановник та член наглядової ради Федерації дебатів України Михайло Ткач.

Він підготував інтерактивний тренінг та повправлявся із молодими тернопільськими політиками у політичних дебатах.

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Михайло Ткач презентував ТОП-5 порад для активних людей, які хочуть навчитися виступати перед публікою та вміти аргументувати свою думку перед опонентами.

Пропонуємо Вашій увазі перелік:

Порада 1. Не намагайтеся переконати свого опонента! Бо якщо ви переконуєте іншу людину - це не дебати. Якщо ж намагаєтеся переконати третю сторону - тоді це дебати.

Порада 2. Думайте про цільову аудиторію. Перед будь-яким публічним виступом треба враховувати, хто буде цільовою аудиторією. Чи це політичні чи аполітичні люди. Відтак, тему потрібно подавати, не забуваючи про вподобання, соціальний статус аудиторії. Важливе значення має гормональний фон вікових категорій. Ви отримаєте “хвилинний” ефект, якщо говоритимете з молодими людьми. Якщо потрібен ефект довготривалий,  варто говорити зі старшими.

Порада 3. Вдягайтесь відповідно! Не варто брати на виступ надто відволікаючих деталей. Якщо виступаєте перед людьми із високим соціальним статусом, у держустановах, то повинен переважати офіційний стиль і т. д. Якщо ж аудиторія різношерста, то одяг може бути довільним, можна виступати без кафедри, без презентації, активно жестикулюючи та наводячи багато яскравих прикладів.

Порада 4. Готуйтесь до виступу! Не варто записувати весь текст виступу та брати його з собою. Достатньо буде тез. Теза - це найкраща шпаргалка. Випишіть кілька на листок і хай вони будуть навідними.

Порада 5. Використовуйте емоційні прийоми для втримання уваги! Ефект несподіванки - це найкращий метод для привернення уваги та перезавантаження людей. Добре спрацьовують несподівані анекдоти посеред важливої теми, неочікуваний звук (кинути папку, увімкнути музику тощо). Змінюйте швидкість мовлення, кожну тезу говоріть виразніше і повільніше.

"Робити добрі справи - це замало. Новим політичним лідерам дуже важливо навчитися добре комунікувати з людьми, вміти доносити свої думки та ідеї, а також дискутувати з опонентами. Саме цьому навчалися учасники Політичної академії. Жваві дискусії, цікаві питання, багато жартів і дружня атмосфера - ось чим супроводжувалася наша зустріч", - розповідає про Політичну академію Ірина Яремчук, заступник голови Політради УГП.

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Наступне заняття Політичної академії для активних і небайдужих людей, які відчувають бажання змінювати країну, відбудеться вже 10 листопада у Тернополі. Викладачами академії є фахівці з усієї України, моральні авторитети, експерти з різних галузей, реформатори. Академію організовує Українська Галицька Партія, а стати її учасником може кожен охочий, заповнивши спеціальну форму https://goo.gl/TPURmD.

Її знайти можна на сторінці події у соцмережі фейсбук:

https://www.facebook.com/events/433049487219030/

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