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Тернополянам розкажуть, як вберегтися від політичних маніпуляцій

45545875 2368485269889431 6019321026674950144 nЯк знати, що Вами маніпулюють? Як вберегти себе від цього? Як вирізняти маніпуляції політиків від правди? Які є виборчі технології?

Про це розповідатимуть у Тернополі на Політичній академії вже 10 листопада.

Спікером буде відомий експерт, правозахисник, координатор міжнародних проектів Юрій Танасійчук.

Форма для реєстрації - тут https://goo.gl/ULmRFk.

Адже Політична академія - це 3-місячне навчання, яке організовує Українська Галицька Партія, з підвищення політичної обізнаності людей, які хочуть і планують йти у політику.  Лектори всеукраїнського рівня, нові знайомства, цікаве спілкування, корисні вміння та навички - це ті особливі “фішки”, заради яких варто відвідати Політичну Академію.

Навчання відбудеться 10 листопада у Тернополі за адресою пр. С. Бандери, 2 (готель “Авалон”). Початок о 10-тій годині.

Навчання безкоштовне!

Для участі у Політичній Академії обов’язково реєструйтеся за телефоном: 068 96 23 882, Анастасія Сукач. Або шукайте сторінку події у фейсбуку (“Політична академія”) та реєструйтеся онлайн.

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