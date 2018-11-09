Тернополянам розкажуть, як вберегтися від політичних маніпуляцій

Як знати, що Вами маніпулюють? Як вберегти себе від цього? Як вирізняти маніпуляції політиків від правди? Які є виборчі технології?

Про це розповідатимуть у Тернополі на Політичній академії вже 10 листопада.

Спікером буде відомий експерт, правозахисник, координатор міжнародних проектів Юрій Танасійчук.

Форма для реєстрації - тут https://goo.gl/ULmRFk.

Адже Політична академія - це 3-місячне навчання, яке організовує Українська Галицька Партія, з підвищення політичної обізнаності людей, які хочуть і планують йти у політику. Лектори всеукраїнського рівня, нові знайомства, цікаве спілкування, корисні вміння та навички - це ті особливі “фішки”, заради яких варто відвідати Політичну Академію.

Навчання відбудеться 10 листопада у Тернополі за адресою пр. С. Бандери, 2 (готель “Авалон”). Початок о 10-тій годині.

Навчання безкоштовне!

Для участі у Політичній Академії обов’язково реєструйтеся за телефоном: 068 96 23 882, Анастасія Сукач. Або шукайте сторінку події у фейсбуку (“Політична академія”) та реєструйтеся онлайн.