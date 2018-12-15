Тернопільських політиків навчили, як створювати репутацію!

На черговому занятті Політичної академії, яку організовує Українська Галицька Партія, зібралися активні молоді тернопільські політики. Темою заняття була репутація політиків та їх співпраця зі ЗМІ.

Хто створює репутацію для політика? Як співпрацювати зі ЗМІ? Що таке PR і як ним користуватися? Відповіді на ці та низку інших питань давав Федір Крикун, журналіст, редактор, піарник, фахівець-практик.

"Партія - це ви! Це люди з певною репутацією у суспільстві. І рейтинг партії створюють конкретні особистості", - пояснює він.

Спікер розповів, як стати цікавими для ЗМІ, що потрібно робити, щоб журналісти писали про політиків, скільки політику коштує його репутація.

"Ми розуміємо, що сьогодні політику сприймають стереотипами. Маємо робити все можливе, щоб люди довіряли нам, створювати позитивний образ політика. ЗМІ - це найбільший канал комунікації, відтак вчимо молодих проактивних політиків співпрацювати з медіа", - розповідає голова ТМО УГП Іван Кізюк.