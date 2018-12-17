Скандальний Півторак поміняв Ляшка на Саакашвілі

Ще донедавна «радикал» та журналіст-невдаха Святослав Півторак, якого зі скандалом вигнали з фракції Радикальної партії в Тернопільській міській раді, віднедавна став соратником екс-Президента Грузії Міхаела Саакашвілі та членом нової політичної партії «Рух нових сил».

Від цієї партії Святослав Півторак висунувся на посаду голови Білецької об’єднаної громади. І хоча шансів у нього мало, але подібний крок вирішив зробити, щоб насолити родині головних радикалів області Яциковських, найстарший з якої – Ігор Яциковський прагне очолити Білецьку громаду. Нагадаємо, саме Яциковські, через наближення Святослава Півторака до мера Тернополя, «свободівця» Сергія Надала, були головними ініціаторами позбавлення його статусу радикала в Тернопільській міській раді, та й загалом втрати ним партійного квитка.

Святослав Півторак, довго не думаючи, знайшов прихисток у іншій партії – «Рух нових сил» Міхаела Саакашвілі.

Варто нагадати, що Півторак не перебирає ні партіями, ні роботами, які він міняє, як шкарпетки. Лише за останні десять років він був директором кінотеатру «Перемога», звідки його «попросили» через хабарний скандал, залагоджений виключно через зв’язки його батька в Апеляційному суді області. Також Півторак двічі невдало очолював газету міської ради «Тернопіль вечірній», працював в обласному архіві, викладав у «батьковому» училищі №4, обіймав посаду заступника директора з науково-методичної роботи 9-ої школи і навіть був завгоспом у Службі автомобільних доріг області. А нині Півторак працює на одній з керівних посад у тролейбусному депо. Нею міський голова Сергій Надал «заплатив» Пітораку за його входження до промерської більшості у міській раді та голосування за потрібні мерові проекти рішень.

Хоча робота у тролейбусному депо для нашого героя – не межа. Апетити у Святослава Півторака значно вищі і однією Білецькою громадою вони не обмежуються. Півторак сам для себе розглядав цілий ряд посад, які б він міг осилити. Зокрема, депутатам від ВО «Свободи» він запропонував себе на посаду начальника управління освіти та науки на заміну Ольги Похиляк; керівництву обласної ради – як директора обласного краєзнавчого музею; а голові ОДА Степану Барні – на посаду керманича колишньої обласної телерадіокомпанії, а тепер філії НТКУ.

Повідомляє Репортер