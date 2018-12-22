Вже у цю неділю фінальне заняття Політичної академії у Тернополі!

Активні учасники отримають сертифікати про закінчення курсу занять з політосвіти.

Ключовим спікером останнього заняття буде львівський тренер Тарас Хавунка. Він керівник “Львівського регуляторного хабу” при Школі УКУ, автор аналітичних досліджень, тренер, розробник навчальних програм для місцевого самоврядування.

Що таке децентралізація? Як нею користуватись? Що робити, щоб місцеве самоврядування було ефективним? Як регулювати діяльність міських та обласних рад? Відповіді на ці та інші питання будуть озвучені вже 23 грудня, у неділю, початок о 10.00. Приходьте у готель "Тернопіль", попередньо зареєструвавшись за лінком: https://goo.gl/ULmRFk