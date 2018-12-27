Що таке децентралізація і навіщо вона нам? У Галицькій Партії провели фінальне заняття Політичної академії

Тернополян навчили, як правильно впроваджувати децентралізацію. Тепер політичноактивні містяни знають, які можливості дає децентралізація, як повинні працювати органи місцевого самоврядування, як регулювати діяльність міських та обласних рад.

У Тернополі завершилося останнє заняття Політичної академії. Курс проходив 3 місяці, коли спікери всеукраїнського масштабу навчали активних тернополян творити зміни у себе вдома, налагоджувати комунікацію між містянами та органами влади, комунікувати з медіа тощо.

А децентралізація зараз на часі! Саме тому темою останнього заняття стала децентралізація та як її ефективно впроваджувати у Тернополі. Ключовим спікером Політичної академії став Тарас Хавунка, тренер, керівник "Львівського регуляторного хабу", автор аналітичних досліджень.

"Коли працюю з людьми, то насамперед озвучую три тези про реформу:

- гарантій успіху децентралізації немає!

- відсутність децентралізації - це шлях в нікуди!

- без спроби реформування успіху не буде!, - коментує спікер.

Децентралізація — закономірна реформа, якщо країна обирає шлях прогресу. Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, скандинавські країни — усі вони пройшли через таку реформу, що дало поштовх економіці, соціальному розвитку цих країн, особливо їхніх сільських територій, - наголошує Іван Кізюк, голова Тернопільської міської організації Української Галицької Партії.

В Галицькій Партії переконані, що ми можемо змінювати країну вже сьогодні, не чекаючи вказівок зверху. Ми відкриті до співпраці!