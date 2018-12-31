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Історія одного тернопільського «злодюжки» який пішов у владу!

IMG 9359 300x284Ще в серпні 2013 року сімейне товариство Романа Заставного, екс-мера Тернополя, а сьогодні нардепа від партії Яценюка-Авакова, ТОВ «Ресурс Лімітед», сто відсотковими власниками якого є його дружина та сини, а керівником на даний час – батько нардепа (до речі, навіть такий факт, коли літнього батька син вписує у власники, щоб тільки себе убезпечити, викликає як мінімум огиду – прим.ТТ), розширюючи ресторанний бізнес, «віджало» магазин «Світоч» (нині  заклад – «Клуб файного міста»).

27016623 435715656831644 1538519559 o 300x169 300x169Хто не знає, це не мало, не багато, а в акурат 500 кв. м. прямо на бульварі Т. Шевченка,23 в м. Тернополі.

При цьому, як вбачається з листа слідчого відділу, на той час ще Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області, в ході досудового  розслідування кримінального провадження №12013210010003344 зафіксовано факт самовільного вивезення працівниками ТОВ «Ресурс Лімітед» із вже колишнього магазину «Світоч» продуктів харчування та інших, належних ПП «Продсервіс Україна 2012» товарно-матеріальних цінностей.

За наявної в нас інформації, левова частина фактично викрадених (будемо називати речі своїми іменами) з магазину «Світоч» продуктів, одразу ж «пішли на харчування» відвідувачам ресторану родини Заставних – «Файне місто».

Як встановив суд, всього з магазину «Світоч» «сімейне товариство» поцупило продуктів харчування на суму – 1 538 258,55 грн., і це зверніть увагу – в цінах 2013 року, коли за «вічно зелений» давали лише по 8,05 грн.

Цілих 2 роки ПП «Продсервіс Україна 2012», у власності якого й був «Світоч»,  доводило в суді свою правоту. І довели.

І 28.05.2015 суд виніс рішення – стягнути з ТОВ «Ресурс Лімітед» (фірма Заставних) на користь ПП «Продсервіс Україна 2012» понад 1,5 млн. (1 538 258,55 грн. збитків30 765,48 грн. судового збору та 8 050,99 грн. витрат, пов’язаних з проведенням експертизи.)

Оскільки родина Заставного не звикла ані віддавати борги, ані виконувати рішення суду, то її представники одразу почали систематично перешкоджати його виконанню.

Зокрема, як встановив суд в справі № 607/8501/16-ц:

  • 17 липня 2015 року керівник ТОВ «Ресурс-Лімітед», будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ст. 382 КК України, проігнорував вимогу державного виконавця, та 21.09.2015, приховавши наявні в нього кошти, замість виконання рішення суду, на підставі отриманої декларації про початок будівельних робіт ТП 083152641917, розпочав реконструкцію арештованого приміщення під заклад громадського харчування;
  • 12 та 20 листопада 2015 року керівник ТОВ «Ресурс-Лімітед», знов будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ст. 382 КК України, вимогу державного виконавця проігнорував, та скривши наявні кошти від їх арешту, продовжив фінансування реконструкції арештованого приміщення;
  • 19.02.2016 керівник ТОВ «Ресурс-Лімітед» проігнорував черговий виклик і до начальника відділу ДВС для дачі пояснення, не з’явився;
  • 5, 7 та 13 травня 2016, керівник ТОВ «Ресурс-Лімітед» Заставний В.Б. та власники закладу громадського харчування – «Клуб файного міста», проігнорували вимогу державного виконавця від 20.04.2016 та шляхом ненадання доступу до арештованого приміщення по бульвару Т.Шевченка,23 м. Тернополя, знов перешкодили проведенню виконавчих дій;
  • 22 та 26 липня 2016 керівник ТОВ «Ресурс-Лімітед» та власники закладу громадського харчування – «Клуб файного міста», знов проігнорували вимоги державного виконавця від 13.07.2016, внаслідок чого проведення виконавчих дій зірвали;
  • 18.08.2016 та 26.10.2016 керівник ТОВ «Ресурс-Лімітед» та власники закладу громадського харчування – «Клуб файного міста», шляхом недопущення державного виконавця до арештованого по бульвару Т.Шевченка,23 м. Тернополя нерухомого майна, проведення виконавчих дій в черговий раз зірвали.

Коли родині Заставних це надоїло, державного виконавця було змінено на нового, який докучати сім’ї перестав.

В цей же час, ще 13.12.2012 Конституційний Суд України в своєму рішенні №18-рп/2012 прийшов до висновку, що виконання судового рішення є невід’ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави.

Одночасно, у рішенні Конституційного Суду України від 25.04.2012 у справі № 11-рп/2012 зазначено, що невиконання судового рішення загрожує самої сутності права на справедливий розгляд судом.

Ну це все зрозуміло стосується виключно простого смертного і на родину народного депутата України ніяк не розповсюджується.

Інакше чим можна пояснити те, що за ст. 129-1 Конституції України, тобто Основного Закону – «Судове рішення є обов’язковим до виконання» і «Держава забезпечує виконання судового рішення у встановленому законом порядку», а по факту на Романову родину її дія, як на сім’ю народного депутата України, чомусь не розповсюджується.

Для довідки, станом на 19.12.2018 по рішенню суду від 28.05.2015, з сімейного товариства родини нардепа «Ресурс-Лімітед» не стягнуто навіть копійчини. Це саме стосується і виконавчого збору у вигляді 10% від вказаної в судовому рішенні суми, яка повинна надійти до державного бюджету України, який так любить ділити Роман Заставний наприкінці кожного року з колегами.

До слова, про те, як простий сільський хлопець з Теребовлянщини став мером обласного центру і згодом нардепом, в наших наступних публікаціях…

Джерело : Тернопільський Тиждень

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