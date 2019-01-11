Степан Барна зайняв 17 місце в рейтингу «відповідальних голів облдержадміністрацій»

Коли в черговий раз Вам будуть розповідати про перемоги і досягнення знатного в області губернатора, Степана Барни, просто згадайте цей рейтинг https://bit.ly/2Fkw4uV, поширює допис на своїй сторінці у Фейсбук Міністерство Перемог. Відділ Здобутків.

Тут наш нахвалений слуга Порошенка, відданий бепепешник, в рейтингу «відповідальних голів облдержадміністрацій» всього на 17 місці, з 18 існуючих.

Натомість, Барна лідирує за кількістю даних і невиконаних обіцянок, а також в «почесній» номінації «Безвідповідальний губернатор», вітаємо з перемогою, Степан Барна!

Стає тепер зрозуміло, чому рейтинг гараната сьогодні становить АЖ 6 %.

До слова, аналітичний портал "Слово і діло" - це перший та найбільш відомий фактчек-ЗМІ в Україні. Входить до четвірки українських фактчек-організацій, згідно зі щорічним аудитом Reporter's Lab.

Припускаємо, що про дану "перемогу" Тернопільська обласна державна адміністрація забуде повідомити у себе на офіційному сайті, чи не так?