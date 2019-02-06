Відкрито Почесне Консульство Угорщини у Тернополі

За участю Надзвичайного і Повноважного посла Іштвана Ійдярто сьогодні у нашому місті відкрито Почесне Консульство Угорщини.

З такої нагоди з вітальним словом виступив міський голова Сергій Надал: «Почесне Консульство Угорщини – це не лише почесна дипломатична установа, це важливий майданчик для розвитку співпраці між Тернополем, Україною та Угорщиною, для єднання українського та угорського народів.

Відкриття Почесного Консульства дасть поштовх для налагодження економічних, культурних та туристичних зав’язків між нашими країнами, пришвидшить комунікацією угорського та українського бізнесу, сприятиме залученню інвестицій.

Дякую за допомогу і за співпрацю надзвичайному і повноважному послу Угорщини в Україні пану Іштвану Ійдярто.

Від імені громади запрошую наших угорських друзів у Тернопіль.

Нехай відкриття Почесного Консульства започаткує новий етап у зміцненні дружби між нашими народами!»