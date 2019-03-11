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Тернополянин Дмитро Підручний став чемпіоном світу з біатлону

95200Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний вперше в історії українського біатлону у змаганнях чоловіків здобув золото у гонці переслідування на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.

Для нашого земляка це перший такий подіум, перша медаль на чемпіонатах світу в кар’єрі. Дмитро стартував четвертим із 17-секундним відставанням від переможця спринта – безумовного лідера світового біатлону норвежця Йоганнеса Бьо. Після невдалої першої стрільби (два промахи) Дмитро опинився у щільній групі переслідувачів, але з кожним наступним вогневим рубежем покращував свої шанси на нагороду, оскільки стріляв чисто, повідомляє обласне Управління фізичної культури та спорту посилаючись на радіо «Свобода».

На четвертий, останній вогневий рубіж Підручний прийшов через хвилину після Йоганнеса Бьо зі ще чотирма біатлоністами. Титулований норвежець припустився трьох промахів, чим дав шанс цій групі. Із неї лише українець спромігся відстрілятися чисто, і на п’яте коло Дмитро вискочив із перевагою в 15 секунд над Бьо, який накрутив 450 зайвих метрів на штрафних колах. Дмитро Підручний, включивши всі сили, не підпустив до себе конкурента, контактної боротьби не вийшло – на фініші перевага чемпіона над срібним призером склала 8,3 секунди. Відтак, другим прийшов лідер Кубку світу Йоганес Тіннес Бьо. Бронза опинилась у француза Кентена Фійона-Майе. З трьома штрафними колами він програв українцю 17,7 секунди.

Відтак, Дмитро Підручний показав результат 31 хвилину і 54,1 секунди і приніс Україні першу історії золоту медаль в цьому виді спорту серед чоловіків.

Як пише «UA.TRIBUNA.com», коментуючи свою перемогу, Дмитро Підручний заявив: «Важко сказати, що це означає. Я поки що не усвідомив, що це перемога, і як вона зможе змінити моє життя і біатлон в нашій країні. Напевно, зараз моя найкраща форма в кар’єрі. На трасі можу боротися з усіма лідерами, почуваю себе дуже добре».

«Я не можу повірити, що виграв золоту медаль. Тим більше не можу повірити, як і зміг перемогти таку людину, як Йоханнес. Останнє коло було божевільним. Я виклався по максимуму, розуміючи, кто саме біжить позаду мене. Робота усієї команди допомогла мені вийти на пік форми до чемпіонату світу. Я багато хворів під час сезону, але впорався з усіма проблемами», - сказав Дмитро Підручний, - пише «Sport.ua».

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