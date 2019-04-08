На Тернопільщині чемпіонат з мотокросу зібрав спортсменів з усієї України

Відкритий чемпіонат Тернопільської області з мотокросу відбувся на Бучаччині. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Ужгорода, Львова, Хмельницького, Чернівців, Івано-Франківська, Рівного, Києва, Миколаєва, Херсона, Мукачева, Косова, Бучача, Дніпра, Бурштина та інших міст України, повідомляють в обласному Управлінні фізичної культури та спорту.

Розпочалися змагання з урочистої церемонії відкриття. «Мені дуже приємно, що саме наше місто уже вчетверте має можливість приймати учасників мотокросу», – сказав на церемонії, вітаючи присутніх голова Бучацької районної державної адміністрації Віталій Бебих та дякуючи всім, хто долучився до організації та проведення змагань.

В заїздах чемпіонату брали участь спортсмени, які змагалися в класах мотоциклів МХ2, Open, Квадро, ветерани І, ІІ та ІІІ, аматори МХ1та МХ2, аматори та юні спортсмени на мотоциклах з об’ємом двигуна 50, 65 та 85 куб. см. В кожному класі мотоциклів відбулося по два заїзди.

Переможці були нагороджені кубками, грамотами, призами та грошовими нагородами.