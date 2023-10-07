У Тернополі повітряні гімнасти зуміли підкорити небо

IMG 20231007 124302 422До цієї події готувались не один місяць. Аби показати свої вміння учні та тренери затратили чимало зусиль та часу, але це того вартувало.

У парку ім. Т.Г. Шевченка на літній сцені зібрались усі повітряні гімнасти Тернополя, щоб взяти участь у фестивалі «Небесні вітрила Venstudio».

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«Це змагання, це удосконалення своєї майстерності, це здорова конкуренція, це перша сходинка до спортивного майбутнього, це любов до діток, це бажання вкласти частинку своєї майстерності в кожну дитину, це поклик загартувати спортом ніжну дитячу душу і підготувати її до випробовування дорослим життям!
Участь це вже певна перемога до поставленої мети!», - прокоментував тренер з багаторічним досвідом, засновник і керівник студії з повітряної гімнастики «Venstudio» Ярослав Венцко.

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Позмагатись і показати свої успіхи приїхали учасники й з інших міст, таких як Чортків та Кам'янець-Подільський.

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Хтось тут переборював свій страх висоти, хтось страх виступати перед аудиторією. Чимала кількість тернополян та гостей міста зібралась споглядати на піруети в повітрі, і звісно прийшли підтримати родичі й друзі конкурсантів.
Звернемо увагу, що усі учасники оцінювались. Акредитовані судді до нас приїхали з сусідньої Хмельницької області.
Діти, підлітки, дорослі усі виступали в рівних умовах, судді уважно стежили за кожним рухом. Оцінювалась техніка, гнучкість, хореографія, робота з глядачем.

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Змагаючись, гімнасти показали високий рівень підготовки, і на повітряних полотнах, і на кільцях.
Неймовірно цікаві постановки, костюми, від яких важко було відірвати погляд.

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Спортсмени з пластичністю, граціозністю та витонченістю вигинались, показували свою майстерність роботи у повітрі, а потім з легкістю зістрибували з великої висоти, так наче небо їхнє, так вони вміють літати. Хіба ж це не магія, це захоплююче видовище, від якого важко було відірвати погляд.
Панувала святкова атмосфера.

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А коли ж усі учасники виступили, відбулось нагородження, кожен отримав медаль та грамоту з балами за свої досягнення, а найвправніші отримали кубки переможців фестивалю-змагань «Небесні вітрила Venstudio». Нагородження провів керівник та засновник студії «Venstudio» Ярослав Венцко.
З посмішкою і з натхненням фестиваль завершився, і до швидкої зустрічі. Повітряні гімнасти вже скоро знову вас дивуватимуть, тож не пропустіть! 

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