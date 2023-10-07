У Тернополі повітряні гімнасти зуміли підкорити небо

До цієї події готувались не один місяць. Аби показати свої вміння учні та тренери затратили чимало зусиль та часу, але це того вартувало.

У парку ім. Т.Г. Шевченка на літній сцені зібрались усі повітряні гімнасти Тернополя, щоб взяти участь у фестивалі «Небесні вітрила Venstudio».



«Це змагання, це удосконалення своєї майстерності, це здорова конкуренція, це перша сходинка до спортивного майбутнього, це любов до діток, це бажання вкласти частинку своєї майстерності в кожну дитину, це поклик загартувати спортом ніжну дитячу душу і підготувати її до випробовування дорослим життям!

Участь це вже певна перемога до поставленої мети!», - прокоментував тренер з багаторічним досвідом, засновник і керівник студії з повітряної гімнастики «Venstudio» Ярослав Венцко.



Позмагатись і показати свої успіхи приїхали учасники й з інших міст, таких як Чортків та Кам'янець-Подільський.



Хтось тут переборював свій страх висоти, хтось страх виступати перед аудиторією. Чимала кількість тернополян та гостей міста зібралась споглядати на піруети в повітрі, і звісно прийшли підтримати родичі й друзі конкурсантів.

Звернемо увагу, що усі учасники оцінювались. Акредитовані судді до нас приїхали з сусідньої Хмельницької області.

Діти, підлітки, дорослі усі виступали в рівних умовах, судді уважно стежили за кожним рухом. Оцінювалась техніка, гнучкість, хореографія, робота з глядачем.



Змагаючись, гімнасти показали високий рівень підготовки, і на повітряних полотнах, і на кільцях.

Неймовірно цікаві постановки, костюми, від яких важко було відірвати погляд.



Спортсмени з пластичністю, граціозністю та витонченістю вигинались, показували свою майстерність роботи у повітрі, а потім з легкістю зістрибували з великої висоти, так наче небо їхнє, так вони вміють літати. Хіба ж це не магія, це захоплююче видовище, від якого важко було відірвати погляд.

Панувала святкова атмосфера.



А коли ж усі учасники виступили, відбулось нагородження, кожен отримав медаль та грамоту з балами за свої досягнення, а найвправніші отримали кубки переможців фестивалю-змагань «Небесні вітрила Venstudio». Нагородження провів керівник та засновник студії «Venstudio» Ярослав Венцко.

З посмішкою і з натхненням фестиваль завершився, і до швидкої зустрічі. Повітряні гімнасти вже скоро знову вас дивуватимуть, тож не пропустіть!