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Олена Кривицька стала бронзовою призеркою чемпіонату світу
В Будапешті триває чемпіонат світу з фехтування.
Першу медаль в скарбничку збірної України принесла наша шпажистка, Олена Кривицька.
Уродженка Тернополя стала бронзовим призером світової першості в індивідуальних змаганнях серед жінок, повідомляє НОК України.
На шляху до п’єдесталу Кривицька перемогла на фехтувальних доріжках угорської столиці, зокрема, суперниць з Канади, Росії, Румунії та Республіки Корея, програвши у півфіналі з мінімальним рахунком 14:15 представниці Китаю Шен Лінь, яка в результаті стала срібною призеркою, поступившись у фіналі 12:13 шпажистці з Бразилії Наталі Молльхаузен.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олену та її наставника, Національну федерацію фехтування України з чудовим виступом, побажавши вдалого продовження виступів.
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