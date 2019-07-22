Олена Кривицька стала бронзовою призеркою чемпіонату світу

В Будапешті триває чемпіонат світу з фехтування.

Першу медаль в скарбничку збірної України принесла наша шпажистка, Олена Кривицька.

Уродженка Тернополя стала бронзовим призером світової першості в індивідуальних змаганнях серед жінок, повідомляє НОК України.

На шляху до п’єдесталу Кривицька перемогла на фехтувальних доріжках угорської столиці, зокрема, суперниць з Канади, Росії, Румунії та Республіки Корея, програвши у півфіналі з мінімальним рахунком 14:15 представниці Китаю Шен Лінь, яка в результаті стала срібною призеркою, поступившись у фіналі 12:13 шпажистці з Бразилії Наталі Молльхаузен.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олену та її наставника, Національну федерацію фехтування України з чудовим виступом, побажавши вдалого продовження виступів.