На веслувальній базі у Тернополі запрацювала модернізована спортшкола

У Тернополі відкрили оновлену дитячо-юнацьку спортивну школу з водних видів спорту, що діє на веслувальній базі на вулиці Білецькій. Вона стане важливою локацією для розвитку дитячого спорту та популяризації відпочинку на воді.

Заклад отримав новозбудовані елінги для зберігання спортивних човнів та сучасний адміністративний корпус із функціональними приміщеннями. Відтепер юні спортсмени мають значно кращі умови для тренувань, занять теорією та відпочинку.

Особливість школи – унікальні для України заняття з вітрильного спорту в комунальному закладі. Нині тут займається майже 200 дітей, і кількість вихованців зростає.

Під час відкриття відбувся огляд нових об’єктів та відкрите тренування з віндсерфінгу і веслування. Міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив:

«Це – перша комунальна школа такого типу, збудована в Україні за останні 20 років. Ми пишаємося, що саме у Тернополі діти мають можливість займатися унікальними водними видами спорту, зокрема вітрильним. Важливо й те, що навіть у час війни нам вдалося реалізувати цей проєкт без залучення бюджетних коштів. Хочу подякувати компанії «Креатор Буд» за вагомий внесок у розвиток нашого міста. Це – приклад соціально відповідального бізнесу, який дбає про майбутнє дітей і громади».