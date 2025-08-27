Озеряна 2025: біг у серці Тернополя — заради здоров’я та підтримки ЗСУ

Файне місто Тернопіль запрошує всіх шанувальників та любителів бігу взяти участь у 29-му СИМВОЛІЧНОМУ легкоатлетичному пробігу "Тернопільська озеряна 2025". Біжимо разом — заради здоров’я, заради перемоги, заради ЗСУ!
📅 13 вересня 2025 року з 8:30
📍 Тернопіль, причал Набережної Тернопільського ставу.
🎉 У програмі - удосконалений маршрут на 10 км навколо Тернопільського ставу, цікаві подарунки , програма розваг та справжній дух єдності!
🔹 Участь можуть взяти:
— діти від 0 років
— підлітки та дорослі (з 11 років — загальний пробіг)
🔹 Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням: https://timingevents.com/events/25179918-ternoplska-ozeryana-2025.html
Старт та фініш – причал Набережної Тернопільського ставу.
Фіксація та контроль часу – електронна система старту-фінішу.
Для військовослужбовців та УБД участь БЕЗКОШТОВНА (за наявності посвідчення).
Це більше, ніж спортивна подія. Це момент, коли серця б’ються в унісон, а кожен крок — це крок до Перемоги. Підтримуємо наших незламних воїнів через силу спорту!