Озеряна 2025: біг у серці Тернополя — заради здоров’я та підтримки ЗСУ

Файне місто Тернопіль запрошує всіх шанувальників та любителів бігу взяти участь у 29-му СИМВОЛІЧНОМУ легкоатлетичному пробігу "Тернопільська озеряна 2025". Біжимо разом — заради здоров’я, заради перемоги, заради ЗСУ!

📅 13 вересня 2025 року з 8:30

📍 Тернопіль, причал Набережної Тернопільського ставу.

🎉 У програмі - удосконалений маршрут на 10 км навколо Тернопільського ставу, цікаві подарунки , програма розваг та справжній дух єдності!

🔹 Участь можуть взяти:

— діти від 0 років

— підлітки та дорослі (з 11 років — загальний пробіг)

🔹 Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням: https://timingevents.com/events/25179918-ternoplska-ozeryana-2025.html





Старт та фініш – причал Набережної Тернопільського ставу.

Фіксація та контроль часу – електронна система старту-фінішу.

Для військовослужбовців та УБД участь БЕЗКОШТОВНА (за наявності посвідчення).

Це більше, ніж спортивна подія. Це момент, коли серця б’ються в унісон, а кожен крок — це крок до Перемоги. Підтримуємо наших незламних воїнів через силу спорту!