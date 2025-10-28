Спортивний фестиваль для ветеранів «День Нескорених» відбудеться 1 листопада

У Тернополі 1 листопада відбудеться спортивний захід «День Нескорених», який має на меті об’єднати ветеранів і ветеранок навколо спорту, створити простір для спілкування та започаткування нових проєктів.

Захід нагадує, що ветеранський спорт – це не лише фізична активність, а й підтримка, відновлення та повернення до активного життя.

Учасники зможуть спробувати себе в адаптивних видах спорту, дізнатися історії ветеранів, які вже займаються такими активностями, а також зустрітися з учасниками міжнародних змагань та членами збірної України на Invictus Games.

Організатори заходу: Міністерство у справах ветеранів, проєкт «Ігри Нескорених» в Україні, Центр стратегічних комунікацій Stratcom Ukraine, Тернопільська міська рада та Тернопільська обласна військова адміністрація. Подія відбувається в рамках програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин «МХП Поруч».

Щоб долучитися до фестивалю адаптивного спорту «День Нескорених», потрібно заповнити реєстраційну форму. Реєстрація триває до 30 жовтня включно. Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам.