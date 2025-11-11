У Тернополі ветеранів запрошують на функціональні тренування для відновлення та підтримки активності

У Тернополі для ветеранів та їхніх родин проводять функціональні тренування двічі на тиждень.

Їхня мета — підтримка фізичної та психологічної реабілітації, підвищення активності, покращення якості життя та соціальної інтеграції учасників.

Функціональні тренування поєднують вправи на силу, витривалість, гнучкість і координацію, а також допомагають відновлювати рухливість, підтримувати психоемоційний стан та повертатися до активного повсякденного життя. Заняття адаптовані під індивідуальні потреби учасників, тому долучитися можуть всі, незалежно від рівня фізичної підготовки чи наявних травм.

Організатори підкреслюють, що такі тренування є важливим елементом підтримки ветеранів та осіб, які відновлюються після бойових або життєвих травм.

Тренування проходять у Домі Ветерана Тернопіль за адресою: проспект Злуки, 53. Щовівторка о 18:00 та щосуботи о 12:00.

Заняття проводяться в рамках грантового проєкту «Час діяти. Нестримні. 4.5.0», який реалізовується за підтримки Фонду «МХП-Громаді», Агенції масового спорту України та Тернопільської міської ради.