Тернопіль прийматиме Всеукраїнські змагання з повітряної гімнастики

13 грудня Тернопіль, зокрема, "Garden Hall" прийматиме Всеукраїнські змагання з повітряної гімнастики, організовані приватною школою повітряної гімнастики "VenStudio".

Участь у заході візьмуть понад 100 спортсменів із шести областей України — Тернопільської, Одеської, Чернівецької, Львівської, Рівненської та інших. Розпочнеться захід о 8.30 й триватиме до 18.00."Для дітей та тих, хто займається повітряною гімнастикою, участь у змаганнях дуже важлива — це можливість рости, знаходити мотивацію, показати себе і перебороти страхи", — кажуть організатори.

Змагання пройдуть у просторій залі "Garden Hall", де висота для виступів становить 10 метрів, а всі учасники забезпечені страховками.

Повітряна гімнастика — це унікальний вид спорту, який поєднує акробатику та танцювальні елементи на повітряних снарядах: полотні, гамаках, кільцях, петлях і підвісному пілоні. Це не лише красиво і видовищно, а й корисно для розвитку сили, гнучкості та координації.

Особливістю школи "VenStudio" є благодійна безкоштовна робота з людьми з інвалідністю, а також з дітьми та батьками дітей із затримкою розумового розвитку, що робить спорт доступним для кожного Підтвердженням цього стане вже другий виступ однієї з вихованок цієї категорії.

Всеукраїнські змагання у Тернополі стануть для учасників можливістю проявити свої навички, знайти нових друзів, надихнутися досягненнями інших та відчути справжній командний дух.

А для тих, хто під час заходу закохається в цей вид спорту та мистецтва й захоче спробувати себе в ньому, команда "VenStudio" радо допоможе зробити перший крок. Стать, вік чи рівень фізичної підготовки не мають значення — важлива лише мотивація! Тренувальні зали "VenStudio" працюють у трьох мікрорайонах Тернополя: на Дружбі, у центрі та на масиві Сонячний.