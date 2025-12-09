У Тернополі відбувся костюмований забіг Святих Миколаїв із благодійною метою

6 грудня на набережній Тернопільського ставу відбувся традиційний костюмований забіг Святих Миколаїв.

Це було не лише спортивне змагання, а й нагода подарувати місту атмосферу добра та святкового настрою. На старт вийшли 40 учасників, одягнених у різноманітні тематичні костюми. 

Учасники подолали дистанцію 5 кілометрів та отримали спеціальні медалі, частування і багато позитивних емоцій, що створили справжнє свято для всіх присутніх.
 
Цьогорічний забіг також мав благодійну мету — збір коштів для дітей, які постраждали внаслідок обстрілу 19 листопада у Тернополі.
 

