Тернопільські «Вікінги» — срібні призери першого чемпіонату України з ампфутболу

Завершився перший в історії чемпіонат України з ампфутболу в рамках соціального проєкту «Ліга Дужих», заснованого у 2024 році.

Дебютні змагання тривали з серпня по грудень 2025 року та об’єднали команди з різних регіонів України. Тернопільська команда «Вікінги» провела п’ять ігрових раундів і за підсумками чемпіонату посіла друге місце у Першій лізі, здобувши право участі в Суперлізі наступного сезону. Степана Гончарика визнано кращим гравцем чемпіонату.

Щиро вітаємо команду «Вікінги», тренерський штаб та всіх причетних із визначним спортивним досягненням. Бажаємо нових здобутків та дякуємо за приклад сили духу та натхнення.