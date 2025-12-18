Тернопільські «Вікінги» — срібні призери першого чемпіонату України з ампфутболу

vikingi 18 12 25 6 ndash kopiya

Завершився перший в історії чемпіонат України з ампфутболу в рамках соціального проєкту «Ліга Дужих», заснованого у 2024 році.

Дебютні змагання тривали з серпня по грудень 2025 року та об’єднали команди з різних регіонів України. Тернопільська команда «Вікінги» провела п’ять ігрових раундів і за підсумками чемпіонату посіла друге місце у Першій лізі, здобувши право участі в Суперлізі наступного сезону. Степана Гончарика визнано кращим гравцем чемпіонату.
 vikingi 18 12 25 4
Щиро вітаємо команду «Вікінги», тренерський штаб та всіх причетних із визначним спортивним досягненням. Бажаємо нових здобутків та дякуємо за приклад сили духу та натхнення.
 

