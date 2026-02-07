У Тернополі відбудеться благодійний забіг «Закохані у біг»

14 лютого у Тернополі пройде благодійний забіг «Закохані у біг», який об’єднає любов до спорту, активного дозвілля та добрих справ.
Захід приурочений до Дня святого Валентина та запрошує до участі пари, родини, друзів і всіх охочих провести свято у русі.
Забіг відбудеться на набережній Тернопільського ставу, на Острівці Закоханих. Стартова локація — біля Острівця Закоханих.
Подія має благодійну мету: під час забігу відбуватиметься збір коштів на FPV-дрони та грілки для українських військовослужбовців.
Програма заходу:
видача стартових номерів — з 10:00,
старт забігу — о 10:30,
нагородження учасників — о 12:00.
Учасники зможуть обрати дистанцію відповідно до віку:
для дорослих — 5,62 км (два кола),
для дітей — 2,81 км (одне коло).
Участь у забігу є безкоштовною для військовослужбовців, ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для інших учасників передбачений благодійний донат на підтримку збору.
Організаторами заходу виступають Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, а також Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.
Реєстрація за посиланням ТУТ