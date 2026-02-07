У Тернополі відбудеться благодійний забіг «Закохані у біг»

14 лютого у Тернополі пройде благодійний забіг «Закохані у біг», який об’єднає любов до спорту, активного дозвілля та добрих справ.

Захід приурочений до Дня святого Валентина та запрошує до участі пари, родини, друзів і всіх охочих провести свято у русі.

Забіг відбудеться на набережній Тернопільського ставу, на Острівці Закоханих. Стартова локація — біля Острівця Закоханих.

Подія має благодійну мету: під час забігу відбуватиметься збір коштів на FPV-дрони та грілки для українських військовослужбовців.

Програма заходу:

видача стартових номерів — з 10:00,

старт забігу — о 10:30,

нагородження учасників — о 12:00.



Учасники зможуть обрати дистанцію відповідно до віку:

для дорослих — 5,62 км (два кола),

для дітей — 2,81 км (одне коло).

Участь у забігу є безкоштовною для військовослужбовців, ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для інших учасників передбачений благодійний донат на підтримку збору.

Організаторами заходу виступають Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, а також Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.

Реєстрація за посиланням ТУТ