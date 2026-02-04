У Тернополі відкрили реєстрацію на національно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича 2026»

У Тернополі розпочався прийом заявок на участь у національно-патріотичних змаганнях «Кубок Шухевича 2026». Уже шістнадцятий рік поспіль цей проєкт згуртовує молодіжні громадські об’єднання та студентські команди міста, поєднуючи спортивні виклики, командну роботу й патріотичне виховання.

Змагання присвячені пам’яті Головного командира УПА Романа Шухевича та спрямовані на формування й зміцнення національної свідомості молоді. На учасників чекатимуть випробування, що вимагатимуть витривалості, хорошої фізичної підготовки, швидкого мислення та злагодженої взаємодії в команді, а також дадуть можливість проявити лідерські якості.

У 2026 році «Кубок Шухевича» проходитиме з 5 по 19 березня. Реєстрація команд відкрита до 14 лютого за посиланням ТУТ.

Організатори заохочують активну молодь долучатися до змагань і підтримувати розвиток національно-патріотичних ініціатив у Тернополі.