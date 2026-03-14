Спортсменка з Тернополя стала призеркою всеукраїнського турніру з самбо у Києві

У Києві відбулися яскраві спортивні змагання, організовані 2-м корпусом Національної гвардії України «Хартія» спільно з Національною федерацією самбо України.
Захід поєднав одразу дві події — чемпіонат серед військовослужбовців підрозділів корпусу «Хартія» та всеукраїнський турнір із самбо серед підлітків віком 12–14 років.
У змаганнях взяли участь близько 150 юних спортсменів із десяти регіонів України. Учасники боролися за нагороди у різних вагових категоріях, демонструючи силу, витривалість і спортивний характер.
Гідно представила Тернопіль вихованка КДЮСШ ім. Ю. Горайського. За результатами поєдинків бронзову нагороду у ваговій категорії до 55 кг здобула Соломія Снітинська — учениця 8-А класу Тернопільська загальноосвітня школа №27.