Понад 200 спортсменів взяли участь у турнірі «Ternopil Hockey Classic»

На минулих вихідних, 28-29 січня на тернопільському озері провели змагання з хокею «Ternopil Hockey Classic». Взяли участь понад 200 спортсменів, які представили 24 команди з Тернопільщини, Одеси, Києва, Луцька, Львова та інших міст.

Турнір відбувався поблизу острівку «Чайка» на шести хокейних майданчиках, площею 800 квадратних метрів. Перемогу в змаганнях здобула команди з міста Броди Львівської області.

Міський голова Сергій Надал привітав усіх учасників змагань та зазначив: «Змагання з хокею на озерах та відкритих водоймах доволі популярні в усьому світі. Наше місто, завдяки озеру, має можливість приймати та проводити такі турніри на всеукраїнському рівні. Надіємося, що згодом змагання вийдуть також на міжнародний рівень і згодом ми будемо приймати іноземні команди, так само як влітку під час чемпіонатів з водно-моторного спорту».

Довідково. Змагання «Хокей на озері» - це різновид класичного хокею, але з декількома важливими відмінностями: відсутні борти, що захищають, немає воротарів і гра проводиться на відкритому повітрі, на замерзлому озері чи річці. Спрощені правила направлені на зменшення силової боротьби і сили кидків, збільшення вміння володіння шайбою, передачі чіткого пасу і високого навику катання на ковзанах.