Тернопільські футболісти змагалися за «Кубок преси»

У Тернополі 3-го червня відбувся міні-футбольний турнір «Кубок преси», вже 4-й рік поспіль він приурочений пам'яті талановитого тернопільського журналіста Володимира Кузика.

Цьогорічний футбольний турнір відбувся на спортивному майданчику, біля міського стадіону. У змаганнях взяли участь 6 команд: Тернопільська міська рада, Державна фіскальна служба, «Тернопільводоканал», «Тернопільський облавтодор» та дві команди журналістів «Кореспондент-1» та «Кореспондент-2».

Перемогу у непростому протистоянні здобула команда «Кореспондент-1», що у фіналі з рахунком 1-0 перемогла Державну фіскальну службу, яка двічі поспіль у попередні роки перемагала у турнірі. У матчі за 3-тє місце за рахунку 1-1 у серії післяматчевих пенальті команда «Кореспондент-2» здолала «Тернопільський облавтодор».

Окрім цього, в рамках турніру нагородили найкращого воротаря, кращого нападника, найкращого захисника та кращого гравця турніру.

Вже традиційно до вшанування пам’яті Володимира Кузика та підтримки сім’ї журналіста долучаються й місцеві політики та бізнесмени.