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Тернополянин Тарас Радь чемпіон України з біатлону
Наш земляк Тарас Радь на Всеукраїнських змаганнях здобув перемогу.
Чемпіонат України з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору погодив у селі Яворів, що на Львівщині.
Учасниками змагань були представники десяти областей України. Від Тернопільщини виступав майстер спорту України міжнародного класу Тарас Радь.
Змагаючись серед чоловіків в категорії сидячи, клас LW 10-12, Тарас тричі виборов перші місця й став переможцем у біатлоні (спринт) на дистанції 7,5 км, у лижних гонках (вільний стиль) 10 км та у лижних гонках спринт (класичний стиль) 1.2 км.
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