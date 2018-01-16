Тернополянин Тарас Радь чемпіон України з біатлону

Наш земляк Тарас Радь на Всеукраїнських змаганнях здобув перемогу.

Чемпіонат України з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору погодив у селі Яворів, що на Львівщині.

Учасниками змагань були представники десяти областей України. Від Тернопільщини виступав майстер спорту України міжнародного класу Тарас Радь.

Змагаючись серед чоловіків в категорії сидячи, клас LW 10-12, Тарас тричі виборов перші місця й став переможцем у біатлоні (спринт) на дистанції 7,5 км, у лижних гонках (вільний стиль) 10 км та у лижних гонках спринт (класичний стиль) 1.2 км.